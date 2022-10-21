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ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Жуматаю Алиеву

Казахстан выборы ЦИК Фото: Zakon.kz
Жуматай Алиев, выдвинутый от РОО "Халық демографиясы", не смог собрать число достоверных подписей граждан, необходимое для регистрации в качестве кандидата в президенты РК на внеочередных выборах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кандидатура Жуматая Алиева рассмотрена на заседании ЦИК. Как сообщила член Центризбиркома Анастасия Щегорцова, доверенные лица кандидата собрали 187 723 подписи в его поддержку.

 

По результатам проверки достоверными признаны 36 776 подписей. Таким образом, необходимое пороговое значение в 1% от числа зарегистрированных в реестре избирателей (118 273 подписи) обеспечить не удалось.Член ЦИК РК Анастасия Щегорцова

Также Анастасия Щегорцова отметила, что Жуматай Алиев предоставил справку, выданную органом государственных доходов о сдаче кандидатом деклараций об активах и обязательствах. Кроме того – медицинское заключение о состоянии здоровья, которое не соответствует требованиям.

На брифинге по итогам заседания Жуматай Алиев заявил, что его преднамеренно исключили из предвыборной гонки

В первый раз в 2019 году меня за незнание казахского языка исключили (из числа кандидатов – Прим. ред.). Сейчас – за здоровье. Но, извините меня, его можно корректировать. Я считаю, что должны разобраться. Это сделано преднамеренно. Сроки были ограничены.Жуматай Алиев

Жуматай Алиев баллотируется на президентские выборы второй раз. Ранее в 2019 году он не смог сдать экзамен на владение государственным языком.

В этот раз он доказал владение казахским языком, но из-за недостаточного числа подписей в поддержку постановлением ЦИК Жуматаю Алиеву отказано в регистрации кандидатом в президенты РК.

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября.

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Нургуль Жигер
ЦИК РК Выборы президента РК-2022 Жуматай Алиев Казахстан
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