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Предвыборный штаб Нурлана Ауесбаева начал работу

Предвыборный штаб начал работу Фото: штаб Нурлана Ауесбаева
В Астане прошло первое заседание республиканского предвыборного штаба кандидата в президенты от Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева, сообщает корерспондент Zakon.kz.

Руководитель предвыборного штаба Асхат Рахимжанов заявил, что штаб готов к старту агитационной кампании. Подготовлена предвыборная программа кандидата, разработан дизайн раздаточных материалов, наружной рекламы, проведена работа по сбору мнений населения об имеющихся в регионах проблемах.

Выступая перед собравшимися, глава партии рассказал об итогах предагитационной работы. По его словам, в поддержку кандидата от ОСДП было собрано более 121 тыс. подписей во всех регионах страны. Из них было засчитано свыше 119 тыс.

К сожалению, часть подписей была отклонена территориальными избирательными комиссиями под разными предлогами. Тем не менее, мы с лихвой перекрыли требуемый в соответствии с законодательством объем, – сообщил руководитель предвыборного штаба Асхат Рахимжанов.

Кандидат от ОСДП уже начал агитационную кампанию. Он выехал в Шахтинск, где на 22 октября запланирована встреча с местными избирателями.

Отметим, 20 октября Нурлан Ауесбаев был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией в качестве кандидата в президенты Казахстана.

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ЦИК РК Выборы президента РК-2022 Нурлан Ауесбаев ОСДП Казахстан
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