Кандидат от оппозиции Нурлан Ауесбаев зарегистрирован ЦИК РК

Выдвинутый от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлан Ауесбаев зарегистрирован Центризбиркомом в качестве кандидата в президенты РК на внеочередных выборах, передает корреспондент Zakon.kz.

Кандидатура Нурлана Ауесбаева была рассмотрена на заседании ЦИК. По словам члена Центризбиркома Сабилы Мустафиной, для регистрации предоставлены справка органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его супругой деклараций об активах и обязательствах, а также медицинское заключение об отсутствии у Ауесбаева заболеваний, препятствующих его регистрации в качестве кандидата в президенты.

Согласно протоколам территориальных избирательных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, доверенными лицами в поддержку кандидата собраны подписи 120 908 граждан в 15 регионах страны. Проверены все подписи, из них достоверными признаны 119 197. То есть обеспечено необходимое пороговое значение в 1% от числа зарегистрированных в реестре избирателей (118 273 подписи).

Таким образом, все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты Республики Казахстан, соблюдены. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Нурлана Ауесбаева кандидатом в президенты Республики Казахстан. Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров

Кандидату в президенты РК вручено соответствующее удостоверение.

Нурлан Ауесбаев подал документы в ЦИК 7 октября. Позднее он сдал экзамен на владение государственным языком, а 10 октября ЦИК признала Нурлана Ауесбаева соответствующим требованиям законодательства о выборах.

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября 2022 года.