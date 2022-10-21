Предвыборный штаб кандидата в президенты Жигули Дайрабаева начал работу
Фото:Zakon.kz.
В Астане состоялось официальное открытие республиканского штаба кандидата в президенты Республики Казахстан от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Открыл работу штаба руководитель республиканского штаба кандидата Толеутай Рахимбеков. Он представил кандидата и рассказал о планах проведения предвыборной кампании.
Агитационной работой планируем охватить все населенные пункты Казахстана, а именно 88 городов, 30 поселков, более 6000 сельских населенных пунктов, расположенных во всех 20 регионах. Поездки нашего кандидата и доверенных лиц будут проходить в формате "от двери к двери". Все мероприятия будут проведены вовремя. Надеемся, что программа и предложения кандидата Жигули Дайрабаева от партии "Ауыл" найдут своих сторонников.Толеутай Рахимбеков
По его словам, штабы по поддержке кандидата имеются во всех 20 регионах страны, включая три города республиканского значения. А также организовано 222 штаба во всех 164 сельских районах и 37 городах областного уровня.
Сам Жигули Дайрабаев ознакомил присутствующих со своей предвыборной программой.
Моя предвыборная программа нацелена на создание нового Казахстана, основанного на максимальной реализации наших главных национальных преимуществ: принципов степной демократии, высокой духовно-нравственной культуры, сильной аграрной отрасли и крепких регионов. Я твердо убежден, что каждый казахстанец, кто свято чтит наследие предков и искренне переживает за будущее нации, поддержит мои инициативы и станет движущей силой в общем деле по дальнейшему развитию Республики Казахстан. Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев
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