Предвыборный штаб кандидата в президенты Жигули Дайрабаева начал работу

В Астане состоялось официальное открытие республиканского штаба кандидата в президенты Республики Казахстан от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" Жигули Дайрабаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Открыл работу штаба руководитель республиканского штаба кандидата Толеутай Рахимбеков. Он представил кандидата и рассказал о планах проведения предвыборной кампании.

Агитационной работой планируем охватить все населенные пункты Казахстана, а именно 88 городов, 30 поселков, более 6000 сельских населенных пунктов, расположенных во всех 20 регионах. Поездки нашего кандидата и доверенных лиц будут проходить в формате "от двери к двери". Все мероприятия будут проведены вовремя. Надеемся, что программа и предложения кандидата Жигули Дайрабаева от партии "Ауыл" найдут своих сторонников. Толеутай Рахимбеков

По его словам, штабы по поддержке кандидата имеются во всех 20 регионах страны, включая три города республиканского значения. А также организовано 222 штаба во всех 164 сельских районах и 37 городах областного уровня.

Сам Жигули Дайрабаев ознакомил присутствующих со своей предвыборной программой.