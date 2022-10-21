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Предвыборный штаб кандидата в президенты Мейрама Кажыкена начал работу

Выборы, штаб, агитационная кампания Фото: Zakon.kz.
В Астане открыли предвыборный штаб кандидата в президенты Мейрама Кажыкена. В этот же день стартовала его агитационная кампания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Руководитель штаба кандидата в президенты РК Мейрама Кажыкена Абул Кекильбаев сообщил, что штабы открыты в 14 регионах страны.

Уже принята программа кандидата в президенты, утверждена программа агитационной работы. В агитационной работе будет принимать участие сам Мейрам Кажыкен. Работают 138 доверенных лиц кандидата. Абул Кекильбаев

На открытии штаба присутствовал сам Мейрам Кажыкен. Здесь он рассказал об основных направлениях своей предвыборной программы.

В ее фокусе, по его словам, будет находиться человек независимо от возраста, пола, национальности, вероисповедания, социального статуса. Программа нацелена на создание всем равных возможностей для развития способностей и их реализации.

Он также намерен уделить внимание вопросам развития гражданского общества и социального партнерства.

Развитию гражданского общества, в том числе, способствует диалог между государством, работодателем и работником, чьи интересы представляет профсоюз. Мы намерены на законодательном уровне расширить сферу применения диалога сторон, тем самым усовершенствовать институт социального партнерства. Мейрам Кажыкен

По словам кандидата, задачи предстоят сложные, но выполнимые, поскольку направлены на реформы во всех отраслях экономики.

Мейрам Кажыкен, уверен глава содружества профсоюзов, – это тот лидер, который готов внедрить все необходимые меры для борьбы с неравенством, несправедливостью и социальной незащищенностью казахстанцев.

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