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Законодательство РК

В Генпрокуратуре предупредили об ответственности за нарушение правил предвыборной агитации

Предвыборная агитация Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК
В Казахстане началась предвыборная агитация кандидатов в президенты страны, сообщает Zakon.kz.

Генеральный прокурор Республики Казахстан Жандос Умиралиев в своем выступлении обозначил порядок ее проведения, напомнив, что она урегулирована конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".

Активная фаза агитации началась 21 октября с 18:00. Закончится 19 ноября в 00:00.

В Кодексе об административных правонарушениях предусмотрено 9 статей за нарушения порядка и условий предвыборной агитации.

Это следующие составы:

  • проведение предвыборной агитации в период ее запрещения (ст. 102 – штраф от 15 до 35 месячных расчетных показателей);

  • воспрепятствование праву вести предвыборную агитацию (ст. 103 – штраф от 20 до 50 месячных расчетных показателей);

  • нарушение условий проведения предвыборной агитации через СМИ (ст. 112 – штраф от 20 до 50 месячных расчетных показателей).

Справочно: к нарушениям условий проведения агитации относятся:

  1. необъективное освещение СМИ выборной кампании, т.е. искажение целей, задач и результатов предвыборных мероприятий, а также событий и фактов, связанных с ними;

  2. публикация СМИ агитматериалов, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии, а также отказ в предоставлении возможности бесплатного опубликования опровержения;

  3. прерывание и комментирование выступлений кандидатов в СМИ сразу после выступления;

  4. отказ СМИ в выделении эфирного времени, печатной площади одному из кандидатов, в случае, если другим было дано согласие и другие.

За нарушение этих условий предусмотрена адмответственность.

Наряду с административной ответственностью предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение выборного законодательства.

Это касается воспрепятствования осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 150 УК – от штрафа 100 МРП до лишения свободы до 4 лет, включая исправительные работы, ограничения свободы).

Второй состав – это фальсификации избирательных документов или неправильного подсчета голосов (ст. 151 УК – штраф либо исправительные работы в размере до 4 тыс. МРП/ограничение либо лишение свободы до 4 лет).

Настоящая электоральная кампания на текущий момент проходит в правовом поле. Фактов нарушения выборного законодательства не зафиксировано.

Для дальнейшего обеспечения законности проведения выборной кампании прокурорами налажено тесное взаимодействие с государственными и правоохранительными органами, а также избирательными комиссиями.

По каждому факту нарушения будут приниматься все правовые меры, предусмотренные законами.

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Константин Вноровский
Генеральная прокуратура Казахстан
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