В ВКО полицейские сняли с поезда мужчину, задолжавшего 2,4 млн тенге компаньону

Полицейские в Восточном Казахстане сняли с поезда Алматы – Астана казахстанца за то, что тот не вернул долг в более 2,4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Бывший партнер по бизнесу в декабре 2020 года взял 2 407 402 тенге взаймы под расписку, однако за почти два года не вернул ни копейки. Более того, перестал выходить на связь.

Постановление от частного судебного исполнителя о взыскании поступило в отдел миграционной службы Управления полиции Усть-Каменогорска.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы ДП ВКО установили местонахождение должника. 33-летний злоумышленник в это время находился в поезде, направляющемся из Алматы в столицу. Полицейские задержали должника на станции в городе Шу. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители. Исполняющий обязанности начальника УМС ДП ВКО Ринат Шкибаев

С начала года Департаментом полиции ВКО установлено более 70 должников.