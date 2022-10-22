В ВКО полицейские сняли с поезда мужчину, задолжавшего 2,4 млн тенге компаньону
Бывший партнер по бизнесу в декабре 2020 года взял 2 407 402 тенге взаймы под расписку, однако за почти два года не вернул ни копейки. Более того, перестал выходить на связь.
Постановление от частного судебного исполнителя о взыскании поступило в отдел миграционной службы Управления полиции Усть-Каменогорска.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники миграционной службы ДП ВКО установили местонахождение должника. 33-летний злоумышленник в это время находился в поезде, направляющемся из Алматы в столицу. Полицейские задержали должника на станции в городе Шу. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители. Исполняющий обязанности начальника УМС ДП ВКО Ринат Шкибаев
С начала года Департаментом полиции ВКО установлено более 70 должников.