Тимофей Скатов вышел в полуфинал турнира в Чили

Фото: Instagram/skatov_timofey

За два с небольшим часа игрового времени Тимофей один раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку на подаче и реализовал пять брейк-поинтов из десяти, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов продолжает успешно выступать на турнире в Кокимбо (Чили). В четвертьфинале турнира Скатов встречался с первым сеяным, аргентинцем Федерико Кория, и победил его — 6:3, 3:6, 6:4. В полуфинале уроженец города Петропавловска сыграет с еще одним аргентинцем – Факундо Диасом Акоста. Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 млн тенге! Каждую неделю вас ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch и крупные бонусы. Читайте также Боец ММА из Казахстана нокаутировал непобежденного узбекистанца "Барыс" всухую проиграл "Металлургу" в домашнем матче "Барыс" объявил состав против "Металлурга" в матче КХЛ

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