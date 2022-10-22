Тимофей Скатов вышел в полуфинал турнира в Чили
Фото: Instagram/skatov_timofey
За два с небольшим часа игрового времени Тимофей один раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку на подаче и реализовал пять брейк-поинтов из десяти, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов продолжает успешно выступать на турнире в Кокимбо (Чили).
В четвертьфинале турнира Скатов встречался с первым сеяным, аргентинцем Федерико Кория, и победил его — 6:3, 3:6, 6:4.
В полуфинале уроженец города Петропавловска сыграет с еще одним аргентинцем – Факундо Диасом Акоста.
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