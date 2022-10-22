Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Тимофей Скатов вышел в полуфинал турнира в Чили

Тимофей Скатов вышел в полуфинал в Чили Фото: Instagram/skatov_timofey
За два с небольшим часа игрового времени Тимофей один раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку на подаче и реализовал пять брейк-поинтов из десяти, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов продолжает успешно выступать на турнире в Кокимбо (Чили).

В четвертьфинале турнира Скатов встречался с первым сеяным, аргентинцем Федерико Кория, и победил его — 6:3, 3:6, 6:4.

В полуфинале уроженец города Петропавловска сыграет с еще одним аргентинцем – Факундо Диасом Акоста.

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 млн тенге! Каждую неделю вас ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch и крупные бонусы.

Читайте также

Боец ММА из Казахстана нокаутировал непобежденного узбекистанца

"Барыс" всухую проиграл "Металлургу" в домашнем матче

"Барыс" объявил состав против "Металлурга" в матче КХЛ

Данияр Кунафин
Тимофей Скатов Чили
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
недвижимое имущество
Алматинка удивилась объявлению о сдаче в аренду квартиры в черновой отделке
торги на бирже
Курс доллара снова вырос на торгах
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления