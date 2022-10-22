В Узбекистане ночью на складе Минобороны произошел взрыв

22 октября в Узбекистане ночью на военном складе в Сырдарьинской области произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Минобороны Узбекистана, 22 октября в 04:55 на военном складе в населенном пункте Малик в Сырдарьинской области произошел взрыв.

Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет. Ведется расследование происшествия.

По данным издания gazeta.uz, местные жители почувствовали что-то, похожее на землетрясение. На улице закачались деревья, окна и двери открылись, стекла во многих домах и магазинах выбиты, разрушены некоторые конструкции.