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Анна Данилина вышла в полуфинал женского "Мастерса" в Мексике

теннис Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад Майей пробились в полуфинал крупного женского турнира серии WTA 1000 в Гвадалахаре (Мексика), сообщает Zakon.kz.

Казахстано-бразильский тандем в четвертьфинальном поединке этого турнира победил американок Коко Гауфф и Джессику Пегулу со счетом 3:6, 7:5, 10:8.

Продолжительность встречи составила чуть меньше полутора часов игрового времени. Данилина и Беатрис реализовали семь брейк-поинтов.

Далее на пути казахстано-бразильского тандема будет одна из лучших пар женского мирового тенниса, представители Чехии – Барбора Крейчекова и Катерина Синякова. Чешские теннисистки посеяны здесь под первым номером.

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