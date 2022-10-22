Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 октября на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий сказал, что казахстанский народ много лет шел по священному пути к суверенитету, сообщает Zakon.kz.

Токаев процитировал казахскую мудрость: "Без суверенитета не будет и народа".

"Не секрет, что порой звучат поверхностные, беспочвенные заявления, будто "Казахстан случайно обрел свободу, а наша страна последней провозгласила свою независимость", – сказал глава государства.

По словам президента, так могут говорить только люди, не способные правильно оценить ситуацию, которая складывалась в то время.

Как отметил глава государства, в действительности наш народ много лет шел по священному пути к суверенитету. Самые авторитетные представители народа, интеллигенция сделали все возможное, чтобы сохранить национальное самосознание. Издавались выдающиеся художественные произведения, поднимающие дух людей. Устремленность нашего народа к свободе ярко проявилась во время декабрьских событий.