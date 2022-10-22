Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев: Судьба Казахстана в руках каждого гражданина

Токаев: Судьба Казахстана в руках каждого гражданина Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 22 октября на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий сказал, что если мы хотим сделать нашу государственность еще крепче, нам нужна, прежде всего, идеология взаимной ответственности и созидания, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что государство, идущее по пути динамичного развития и прогресса, дает незыблемые гарантии прав и свобод граждан. Очевидно, что больших успехов добьется только страна, народ которой отличается творческой энергией, патриотизмом и трудолюбием. Именно поэтому эти ценности стали ориентирами нашего движения вперед.

Как заявил президент, Казахстан руководствуется принципом: "Не человек для государства, а государство для блага человека".

Также, по его словам, если мы хотим сделать нашу государственность еще крепче, нам нужна, прежде всего, идеология взаимной ответственности и созидания.

"Судьба нашего суверенного государства находится в руках каждого гражданина. Нам нужно глубоко осознать, что это наш общий долг", – отметил президент.

Сейчас, по словам президента, Казахстану нужна идеология, понятная всем людям и реально отвечающая запросам граждан.

"Проще говоря, необходимы не искусственные принципы, а правильные ориентиры, нужные в повседневной жизни, понятные и близкие сердцу каждого человека. Безусловно, нас радует, что сегодня наш сплоченный народ живет в единстве и согласии", – сказал глава государства.

Читайте также

Президент Казахстана анонсировал продолжение судебной реформы

Президент рассказал, почему вернули праздник День Республики

Токаев заявил о возросшей роли Казахстана на международной арене

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии Романовых
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Токаев наградил ряд казахстацев
Токаев наградил ряд казахстанцев в преддверии Дня Республики
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления