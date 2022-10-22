Кандидатам в президенты Казахстана подарили бинокли
Как отметили в фонде, бинокль – символ беспристрастного наблюдения за кандидатами, а также недопущения нарушений при голосовании избирателями.
Волонтеры общественного фонда заявили, что будут следить за кандидатами и в случае обнаружения нарушений обязательно расскажут об этом общественности.
Фото: общественный фонд независимых наблюдателей "Ел Дауысы"
Смотрите внимательно, а для улучшения вашего зрения мы отправляем вам бинокль. Представители астанинского офиса фонда "Ел Дауысы"
21 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов в президенты:
Касым-Жомарта Токаева – действующего главу государства;
Нурлана Ауесбаева – представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП);
Мейрама Кажыкена – выдвинутого от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";
Жигули Дайрабаева – кандидата от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";
Каракат Абден – кандидата от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";
Салтанат Турсынбекову – кандидата от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".
Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября.