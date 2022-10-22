Кандидатам в президенты Казахстана подарили бинокли

В Казахстане каждому кандидату в президенты представители общественного фонда "Ел Дауысы" 22 октября отправили посылку с биноклями, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в фонде, бинокль – символ беспристрастного наблюдения за кандидатами, а также недопущения нарушений при голосовании избирателями.

Волонтеры общественного фонда заявили, что будут следить за кандидатами и в случае обнаружения нарушений обязательно расскажут об этом общественности.

Фото: общественный фонд независимых наблюдателей "Ел Дауысы"

Смотрите внимательно, а для улучшения вашего зрения мы отправляем вам бинокль. Представители астанинского офиса фонда "Ел Дауысы"

21 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов в президенты:

Касым-Жомарта Токаева – действующего главу государства;

Нурлана Ауесбаева – представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП);

Мейрама Кажыкена – выдвинутого от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Жигули Дайрабаева – кандидата от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден – кандидата от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Салтанат Турсынбекову – кандидата от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября.