Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Кандидатам в президенты Казахстана подарили бинокли

Кандидатам в президенты Казахстана отправили бинокли Фото: общественный фонд независимых наблюдателей "Ел Дауысы"
В Казахстане каждому кандидату в президенты представители общественного фонда "Ел Дауысы" 22 октября отправили посылку с биноклями, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в фонде, бинокль – символ беспристрастного наблюдения за кандидатами, а также недопущения нарушений при голосовании избирателями.

Волонтеры общественного фонда заявили, что будут следить за кандидатами и в случае обнаружения нарушений обязательно расскажут об этом общественности.

Кандидаты в президенты Казахстана получили бинокли

Фото: общественный фонд независимых наблюдателей "Ел Дауысы"

Смотрите внимательно, а для улучшения вашего зрения мы отправляем вам бинокль. Представители астанинского офиса фонда "Ел Дауысы"

21 октября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов в президенты:

  • Касым-Жомарта Токаева – действующего главу государства;

  • Нурлана Ауесбаева – представителя оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП);

  • Мейрама Кажыкена – выдвинутого от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

  • Жигули Дайрабаева – кандидата от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

  • Каракат Абден – кандидата от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

  • Салтанат Турсынбекову – кандидата от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол".

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября.

Читайте также

В Генпрокуратуре предупредили об ответственности за нарушение правил предвыборной агитации

ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Жуматаю Алиеву

ЦИК отказал экс-депутату Альтаеву в регистрации кандидатом в президенты

Анастасия Стативкина
Выборы президента РК-2022
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии
В России впервые за сто лет родился ребенок из династии Романовых
знаки зодиака
Названы Топ-3 знака, представители которых доживут до 100 лет
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления