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Bank RBK профинансировал проект по развитию парка воздушных судов

Bank RBK профинансировал проект по развитию парка воздушных судов ведущей авиакомпании Казахстана Фото: ТОО "DALA AIR"
Bank RBK профинансировал проект по развитию парка воздушных судов ведущей авиакомпании Казахстана в сегменте малой авиации – ТОО "DALA AIR".

Банк принял решение поддержать данный проект, в том числе с учетом высокой социальной значимости деятельности компании, оказывающей среди прочих услуги санитарной авиации и по защите лесов от пожаров.

Авиакомпания выполняет полеты не только по всему Казахстану, но и за его пределами. Достаточно большой летный состав DALA AIR имеет специальную подготовку по организации, выполнению, обеспечению воздушных перевозок и полетов на самых новейших и современных воздушных судах.

Результатом четырехлетнего сотрудничества с АО «Bank RBK» стало увеличение парка воздушных судов с 16 до 26 единиц, что способствовало расширению географии полетов внутри и за пределами Республики Казахстан, а именно: в Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и др., – рассказывает директор ТОО "DALA AIR" Вячеслав Романенко. – Также при содействии Bank RBK появилась возможность получить субсидии по программе "Дорожная карта бизнеса 2025".

Дополнительные инвестиции, полученные в Bank RBK, позволили расширить спектр оказываемых услуг, в частности, по охране лесного фонда, заповедников с привлечением авиации. Работа по мониторингу и защите лесов от пожаров включает не только воздушное патрулирование, но и участие в локализации возгораний при помощи высадки десантных пожарных групп. Кроме того, компания может организовывать, координировать и вести поиск и спасение терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов всех видов авиации, их пассажиров и экипажей.

Наряду с этим компания DALA AIR активно развивает такое новое направление в своей деятельности, как оказание услуг санитарной авиации. Для этого были приобретены в собственность два новейших самолета PILATUS. Благодаря высокой скорости, низкому уровню шума и герметичному салону перевозки на данных самолетах делают работу врачей более комфортной, оказание услуг реанимации в воздухе – более оперативным, а перевозку пациентов – наиболее безопасной.

За два года была оказана помощь порядка 500 пациентам по всему Казахстану: речь идет в том числе об оперативной экстренной помощи на борту самолетов, так как все воздушные суда оснащены самыми современными медицинскими модулями и оборудованием.

Bank RBK, как фининститут, горд тем, что, в том числе и благодаря нашей финансовой поддержке, компания DALA AIR стремительно развивается и за последние три года выросла в 10 раз. Для нас особенно приятно содействовать развитию таких социально важных направлений работы компании, как оказание услуг санитарной авиации и защита лесов, – отметила председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева.

Директор ТОО "DALA AIR" со своей стороны искренне поблагодарил команду Bank RBK за клиентоориентированность, оперативность и качественную организацию кредитного процесса. Менеджеры банка всегда готовы помочь и проконсультировать по всем вопросам, подчеркнул он, а также отметил отсутствие лишней бюрократии и налаженность системы "Интернет-клиент", что в значительной степени экономит время, а следовательно – повышает эффективность бизнеса.

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