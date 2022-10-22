Си Цзиньпина могут избрать на третий срок в качестве главы Компартии Китая
Фото: fmprc.gov.cn
Си Цзиньпина могут избрать на третий пятилетний срок в качестве главы Коммунистической партии Китая, сообщает Zakon.kz.
23 октября состоится первый пленум ЦК КПК 20-го созыва. В ходе него будет обновлен состав Политбюро и его Постоянного комитета.
Там же будет избран генеральный секретарь ЦК КПК. Ожидается, что на эту должность будет переизбран Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин – генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики с 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР.
Ранее в субботу в ходе заседания бывшего главу Китая Ху Цзиньтао вывели со съезда Компартии.
11 марта 2018 года в Китае отменили ограничение срока пребывания лидера страны у власти. Ранее председатель КНР имел право занимать свой пост только два пятилетних срока.
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