Си Цзиньпина могут избрать на третий срок в качестве главы Компартии Китая

Си Цзиньпина могут избрать на третий пятилетний срок в качестве главы Коммунистической партии Китая, сообщает Zakon.kz.

23 октября состоится первый пленум ЦК КПК 20-го созыва. В ходе него будет обновлен состав Политбюро и его Постоянного комитета.

Там же будет избран генеральный секретарь ЦК КПК. Ожидается, что на эту должность будет переизбран Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин – генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики с 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР.

Ранее в субботу в ходе заседания бывшего главу Китая Ху Цзиньтао вывели со съезда Компартии.

11 марта 2018 года в Китае отменили ограничение срока пребывания лидера страны у власти. Ранее председатель КНР имел право занимать свой пост только два пятилетних срока.