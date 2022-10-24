Посмеяться над собой: подборка казахстанских комедий для праздничных выходных

Редакция Zakon.kz подготовила список веселых и трогательных фильмов отечественного производства, которые помогут расслабиться и отдохнуть после длинной рабочей недели. Если еще не видели, самое время с ними познакомиться.

"Пять причин не влюбиться в казаха"

Главная героиня – образованная и прогрессивная Динара. Уехав на учебу за границу, девушка встретила любовь всей своей жизни в лице романтичного француза. Однако знакомство жениха с родителями невесты не задалось: консервативная казахская семья не горит желанием принимать в свои ряды европейского ухажера. Решив любым способом добиться отцовского благословения на брак с французом, Динара идет на хитрость. Она уговаривает актера-таксиста Дархана сыграть перед родителями ее нового возлюбленного, но так, чтобы отец с матерью и сами были не рады смене кандидатуры на руку дочери.

В ролях: Асель Садвакасова, Нуржан Садыбеков, Мурат Нурасилов и другие.

"Семьянин"

Сюжет из серии "берегитесь своих желаний". Мухтар дожил до средних лет. В его личной копилке – семья, скромная квартира, работа таксистом, кредиты… Словом, все, кроме избытка денег. Оценив свои успехи, герой приходит к выводу, что мог бы добиться куда большего, если бы не ранняя женитьба.

Стенания Мухтара были услышаны. Его жизнь круто меняется как по мановению волшебной палочки: роскошный дом, собственный бизнес и соответствующий статус. Однако магия обошлась новоиспеченному богачу слишком дорого – в обмен на материальные блага у него отняли семью.

Хорошее семейное кино о настоящих ценностях.

В ролях: Абунасыр Сериков, Асель Садвакасова и другие.

"Каникулы off-line"

Незамысловатая история о том, как компания друзей решилась открыть детский этнолагерь, дабы избалованная городская молодежь постигала обычаи, традиции и трудности жизни в селе.

Несмотря на критику окружающих, амбициозная идея таки выстреливает: уставшие от гаджетозависимых капризных чад родители охотно вверяют их в руки наших героев. Но справится ли команда с непростой задачей перевоспитания своих подопечных?

Можно смотреть с детьми.

В ролях: Мейргат Амангелдин, Бекзат Елеусизов, Еламан Есентаев и другие.

"Аким"

В центре повествования – сын папы со связями, стремящийся к построению политической карьеры в столице. Однако не все сразу: для начала парню придется взвалить на себя бразды правления маленьким поселком.

Привыкший к роскоши молодой аким такому вызову судьбы не рад, но смиряется со своей участью ради блестящего будущего. А ведь в поселке живут реальные люди со своими проблемами. Изменится ли их жизнь к лучшему с появлением нового управленца?

Идеальный выбор для поклонников Нуртаса Адамбая: фильм позволяет насладиться как его режиссерской, так и актерской работой.

В ролях: Нурстас Адамбай, Гульназ Жоланова, Жан Байжанбаев, Гульнара Дусматова и другие.

"Кудалар"

Еще одна комедия для семейного просмотра.

Встретились два одиночества – астанчанка, которую родители мечтали выдать замуж за министра, и простой шымкентский парень. Молодые люди полюбили друг друга, но смогут ли принять их выбор сваты с обеих сторон, ведь решение детей одним махом перечеркнуло их ожидания? Одни надеялись на престижную партию для дочурки, другие рисовали в фантазиях покорную, прекрасно разбирающуюся в традициях невестку. Теперь задача младшего поколения – отстоять свой брак, а старшего – наконец притерпеться к особенностям внезапно обретенной родни.

В ролях: Нуртас Адамбай, Жан Избасар, Райхан Калиолдина, Дархан Дайырбек и другие.