Лучшие казахстанские военнослужащие удостоены высоких наград в честь Дня Республики

В Вооруженных силах Казахстана проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню Республики, сообщает Zakon.kz.

Военнослужащие и гражданский персонал воинских частей и учреждений, военных учебных заведений страны отмечают национальный праздник. Он посвящен принятию в 1990 году Верховным Советом Казахской ССР Декларации о государственном суверенитете.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В Министерстве обороны в честь знаменательной исторической даты состоялось торжественное собрание. Личный состав и ветеранов Вооруженных сил поздравил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

25 октября 1990 года навсегда войдет в историю нашей страны как переломный момент, когда народ Казахстана выбрал путь самостоятельного и независимого развития, исполнив мечту предков и обеспечив процветание для будущих поколений. Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Министр особо отметил роль Вооруженных сил в сохранении мирного неба над головой наших граждан, а также вклад ветеранов в становление и укрепление боеспособности армии.

За годы независимости казахстанская армия не только обеспечила суверенитет и территориальную целостность государства, но и стала современной, высокооснащенной и мобильной. Это во многом благодаря ветеранам Вооруженных сил, в том числе находящимся сегодня среди нас. Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В ознаменование Дня Республики указом президента заместителю министра обороны Мухамеджану Таласову присвоено воинское звание "генерал-лейтенант", начальнику штаба – первому заместителю командующего войсками противовоздушной обороны Нуртасу Кабакову – звание "генерал-майор".

Фото: пресс-служба Минобороны РК

В честь праздника 34 лучшим военнослужащим и представителям гражданского персонала были вручены государственные награды.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Ордена "Даңқ" II степени удостоен начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майор Каныш Абубакиров. Орденом "Айбын" II степени награждены заместитель начальника Департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны полковник Ермиян Бятов, командир войсковой части 78639 полковник Алтынбек Кенжебаев, заместитель начальника Департамента инженерных войск Генерального штаба полковник Канат Махметов, заместитель командира воинской части 27943 по огневому поражению подполковник Бауржан Назымбеков, командир войсковой части 48386 подполковник Мерген Нурбаев, начальник главного управления боеприпасов полковник Андрей Тихоненко.

Орден "Құрмет" получили заместитель начальника Юридического департамента Министерства обороны майор юстиции Нуржан Жапаров, заместитель начальника Главного управления военной инфраструктуры Вооруженных сил полковник запаса Багыт Керимбаев, заместитель начальника Главного управления инженерно-авиационного обеспечения Сил воздушной обороны полковник Арман Умбеталиев.

Также за образцовое исполнение гражданского и воинского долга военнослужащие и служащие Вооруженных сил награждены медалями "Жауынгерлік ерлігі үшін", "Ерлігі үшін", "Ерен еңбегі үшін", грамотами президента страны и отмечены присвоением почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".

Приказом министра обороны 40 отличившимся офицерам и сержантам досрочно присвоены очередные воинские звания. 44 военнослужащим, внесшим весомый вклад в укрепление обороноспособности, военной безопасности страны, вручена ведомственная медаль "Ел қорғаны", четверо офицеров получили нагрудный знак "Заң саласының үздігі". От имени руководителя оборонного ведомства им также вручены грамоты и объявлены благодарности.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

После церемонии награждения состоялся праздничный концерт, подготовленный творческим коллективом Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.