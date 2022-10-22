Лучшие казахстанские военнослужащие удостоены высоких наград в честь Дня Республики
Военнослужащие и гражданский персонал воинских частей и учреждений, военных учебных заведений страны отмечают национальный праздник. Он посвящен принятию в 1990 году Верховным Советом Казахской ССР Декларации о государственном суверенитете.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
25 октября 1990 года навсегда войдет в историю нашей страны как переломный момент, когда народ Казахстана выбрал путь самостоятельного и независимого развития, исполнив мечту предков и обеспечив процветание для будущих поколений. Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков
Фото: пресс-служба Минобороны РК
За годы независимости казахстанская армия не только обеспечила суверенитет и территориальную целостность государства, но и стала современной, высокооснащенной и мобильной. Это во многом благодаря ветеранам Вооруженных сил, в том числе находящимся сегодня среди нас. Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Орден "Құрмет" получили заместитель начальника Юридического департамента Министерства обороны майор юстиции Нуржан Жапаров, заместитель начальника Главного управления военной инфраструктуры Вооруженных сил полковник запаса Багыт Керимбаев, заместитель начальника Главного управления инженерно-авиационного обеспечения Сил воздушной обороны полковник Арман Умбеталиев.
Также за образцовое исполнение гражданского и воинского долга военнослужащие и служащие Вооруженных сил награждены медалями "Жауынгерлік ерлігі үшін", "Ерлігі үшін", "Ерен еңбегі үшін", грамотами президента страны и отмечены присвоением почетного звания "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".
Приказом министра обороны 40 отличившимся офицерам и сержантам досрочно присвоены очередные воинские звания. 44 военнослужащим, внесшим весомый вклад в укрепление обороноспособности, военной безопасности страны, вручена ведомственная медаль "Ел қорғаны", четверо офицеров получили нагрудный знак "Заң саласының үздігі". От имени руководителя оборонного ведомства им также вручены грамоты и объявлены благодарности.
Фото: пресс-служба Минобороны РК