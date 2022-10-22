В Кокшетау состоялся студенческий флешмоб ко Дню Республики

В рамках мероприятий, посвященных Дню Республики, в Кокшетауском высшем колледже культуры имени Акан Серэ был организован торжественный флешмоб "Болашак – колында", организованный администрацией и учащимися учебного заведения.

Руководитель колледжа Куралай Газизовна Идрисова заявила, что цель флешмоба, прошедшего в преддверии национального праздника – формирование у подрастающего поколения любви к своей стране, Родине.

Если молодежь пойдет на пользу обществу и потратит полученные знания на процветание нашей страны, то будущее, безусловно, будет идеальным. Куралай Идрисова

В патриотичном флешмобе приняли участие 60 студентов колледжа. Под патриотичные хиты они с радостью исполняли танцы, тем самым поднимая настроение и патриотичный дух молодежи в преддверии главного праздника страны. Студенты понимают, насколько важен День Республики для молодежи, ведь они – самая главная надежда и будущее страны.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Мы, подающая большие надежды молодежь Казахстана, понимаем, насколько большая ответственность возложена на нас, от наших решений и знаний зависит будущее страны. Очень радуют молодые ребята, которые защищают честь Казахстана на международных аренах – будь то спорт, культура или наука. Сегодняшний флешмоб поднял нам настроение и усилил нашу любовь к Родине. Мы понимаем, что День Республики – самый дорогой и ценный праздник для всей страны. Мы благодарны государству за возможность получать знания, развиваться и строить светлое будущее, – поделилась студентка высшего колледжа имени Акана Серэ города Кокшетау Айнамкоз Хамитова.

Зрители, которым повезло увидеть флешмоб, оценили мероприятие.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Молодцы студенты, юные, красивые и творческие. Музыка и танцы смотрятся гармонично, настроение поднимается, чувствуется наступающий праздник. Поздравляю всех казахстанцев в Днем Республики, пусть наша страна процветает, – пожелала жительница Кокшетау Айман Кожахметова.

Стоит отметить, что в Акмолинской области ко Дню Республики проводится более тысячи масштабных мероприятий, на сегодняшний день они продолжаются.