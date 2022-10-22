Над Алматы раскрыли самый большой флаг Казахстана

22 октября рекордсменом мира по прыжкам с парашюта был совершен прыжок с самым большим флагом Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Размер флага составил 800 кв. м (примечание: площадь самого большого флага, возвышающегося на главном флагштоке столицы, равна 450 кв. м).

Он был изготовлен специально для этого уникального события, результат которого вошел в Книгу рекордов Казахстана.

Высота, с которой был совершен прыжок, равна порядка 3 тыс. м, что выше уровня самого известного горнолыжного курорта "Шымбулак".

Сегодня мы стали свидетелями, как над Алматы воспарила живая картина в виде самого большого раскрытого флага страны. Мне действительно повезло быть свидетелем и частью этого момента, прочувствовать весь дух единства и возвышенности нашей страны. Представитель Книги рекордов Казахстана КИНЭС Куандык Кудайбергенов