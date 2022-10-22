В Кокшетау прошло торжественное собрание

В фойе дворца культуры "Кокшетау" организована выставка картин местных художников и мастеров прикладного искусства, на большом экране транслировались видеопоздравления акмолинцев.

В приветственном слове аким области Ермек Маржикпаев отметил историческое и политическое значение Дня Республики и проинформировал об основных итогах социально-экономических показателей за текущий год.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Благодаря вашему неустанному труду мы достигли больших успехов за годы независимости. Благодарю каждого из вас за вклад в развитие суверенного Казахстана, за участие в развитии нашего региона. И сегодня наша страна с уверенностью смотрит в будущее. Уверен, что все будущие успехи зависят от единства и трудолюбия, – подчеркнул руководитель региона.

По итогам девяти месяцев область находится на первом месте по исполнению ключевых индикаторов социально-экономического развития.

В масштабах страны мы производим каждый четвертый килограмм золота, 100% подшипников, каждый второй специализированный автомобиль, зерноуборочный комбайн, каждый третий трактор и восьмой грузовой автомобиль, каждую четвертую тонну мяса птицы и седьмую тонну обработанного молока, а также большую часть муки и растительного масла, – добавил аким области.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

По словам Ермека Маржикпаева, в этом году объем промышленной продукции области преодолел исторический рубеж и вплотную приблизился к отметке в 1,5 трлн тенге. Неплохие темпы развития в аграрном секторе, металлургии, в отрасли химической промышленности и других.

В честь национального праздника за плодотворную государственную, общественную и творческую деятельность 36 человек награждены государственными наградами, пять – получили почетные грамоты Ассамблеи народа Казахстана за достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана, общественного согласия и казахстанского патриотизма. В ходе мероприятия были вручены почетные грамоты и благодарственные письма акима области.

За активную благотворительную деятельность сегодня были объявлены обладатели премии "Жомарт журек".

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Получив такую высокую награду, я точно понял, что для казахстанского народа нация не имеет значение, цвет кожи тоже не имеет значение, имеет значение, кто ты, что ты делаешь и какую пользу приносишь тому народу, на чьей земле живешь и работаешь. Нам надо больше делать хороших дел. Всем желаю мира, согласия. Чтобы каждый из нас делал все возможное для этого. С праздником, – сказал учредитель ТОО "Новокубанское" Шортандинского района Шалва Джахуташвили, обладатель ордена "Барыс" III степени.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

К слову, в канун национального праздника в области введено порядка 30 социальных и промышленных объектов – стадион в Сандыктауском районе, завод по изготовлению бетонных изделий в Аршалынском районе, введены в эксплуатацию жилые дома в Сандыктауском и Жаксынском районах и другие объекты.