Алматинские пенсионеры организовали флеш-моб в честь Дня Республики

В Алматы накануне Дня Республики состоялся праздничный концерт, который начался с необычного флеш-моба с участием пенсионеров. Представители старшего поколения из районных центров активного долголетия города зажигательно исполнили казахский танец "Қара жорға", сообщает Zakon.kz.

Вся развлекательная программа была организована силами пенсионеров центров активного долголетия при поддержке управления занятости и социальных программ города и акимата. Помимо ярких выступлений, на мероприятии проходила художественная выставка, где было представлено 150 работ и поделок, созданных руками пенсионеров. Праздник посетили около 300 пожилых людей.

В приветственной речи руководитель управления занятости и социальных программ города Назира Тогизбаева отметила важность возрождения Дня Республики и поздравила всех гостей с предстоящим праздником. Кроме того, представительница городского акимата поблагодарила людей старшего поколения за их активную жизненную позицию.

Фото: Zakon.kz

В свою очередь, директор городского Центра активного долголетия Сауле Бекетаева, поздравляя пенсионеров, отметила, что на сегодняшний день в городе работает девять центров, где предоставляется более 30 видов услуг. Главная цель деятельности центра – повышение качества жизни граждан старшего поколения, а также вовлечение их в культурную и общественную жизнь мегаполиса.

Число пенсионеров, посещающих наши центры, с каждым днем увеличивается, и это, конечно, радует. Здесь они занимаются йогой, казахской гимнастикой Айкуне, скандинавской ходьбой, хореографией, вокалом, учат языки. Каждый может найти себе занятие по душе. Сейчас зарегистрировано 32 тыс. 890 посетителей наших центров, им оказано 418 тыс. услуг. Сауле Бекетаева

На концерте звучали любимые казахские композиции в исполнении хора ветеранов "Арай", а также русские, украинские и корейские песни. Женщины почтенного возраста задорно исполняли танцевальные номера под разные мелодии многонационального Казахстана. Искусное хореографическое мастерство пенсионеров и их энтузиазм привели всех гостей праздника в восторг.

Праздник стал не только местом встречи и общения пожилых людей, но и неким символом их единения. На мероприятии царила атмосфера взаимоуважения и дружбы. Участники делились своими положительными эмоциями со всеми присутствующими.

Фото: Zakon.kz

Как рассказала 72-летняя пенсионерка Ольга Жамбыловна, бывший педагог-психолог, она несколько лет посещает Центр активного долголетия, и сегодня представила на выставке свои творческие работы. Так, используя технологию соломки, пенсионерка создала удивительные аппликации в виде казахских орнаментов, изображения "Золотого человека" и разнообразных животных. Она призналась, что кропотливая работа развивает усидчивость и успокаивает нервную систему.

С возрастом для каждого человека важно найти занятие по душе. Я благодарна властям города, что для нашего поколения создали такие центры, где у нас есть возможность организовать свой досуг. Здесь мы укрепляем свое ментальное и физическое здоровье, – говорит она.

Преподаватель по трудотерапии одного из центров Светлана Ершова поделилась, что на выставке представлены достойные внимания работы пенсионерок, которые посещают ее курс занятий, где обучаются шитью, вязанию сумок и плетению бисером. По ее мнению, они с удовольствием изготавливают свои работы, которые по достоинству оценили гости мероприятия, хотя многие из пенсионерок впервые научились новым навыкам.

Фото: Zakon.kz

На протяжении нескольких лет ежедневно утро пенсионерки Раисы Владимировны начинается с занятий скандинавской ходьбой. Женщина рассказала, что с 7 утра до обеда систематически тренируется, несмотря на погоду.

Я развиваю свое сердце, разминаю свои плечи, которые с годами застывают. Очень рада, что у нас есть такой центр. Очень благодарна акимату и в первую очередь нашему президенту, который проявляет заботу о старшем поколении. Поздравляю всех с Днем Республики и желаю всем казахстанцам мирного неба. Наша страна – самая дружная и миролюбивая! Раиса Владимировна

Своими впечатлениями поделился и 82-летний аксакал, участник хора ветеранов "Арай" Амирхан Турысбеков, считающий, что возраст не помеха, главное – быть жизнерадостным и не сидеть без дела.

В нашем хоре свыше 60 человек, все они старше 68 лет. И несмотря на возраст, они вовлечены в культурную жизнь города. Мы исполняем кюи, поем песни и выступаем с гастролями по стране. Благодарны руководству города за возможность творчески себя реализовывать и общаться между собой, потому что для нас сегодня самое главное – общение. А еще важна преемственность поколений, ведь мы подаем достойный пример молодежи, – считает пенсионер.

Судя по аплодисментам зрителей, гости мероприятия были в восторге от увиденного. Участники праздника отметили, что энергичности старшего поколения и его умению радоваться жизни можно только позавидовать.

К слову, в Алматы проживают более 230 тыс. пенсионеров, а это 13,1% от всего населения города.

Автор: Дарига Турысбекова