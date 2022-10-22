В Казахстане резко подорожала куриная продукция

В Казахстане выросли цены на куриное яйцо. С приближением заморозков на севере и западе страны подорожали еще и овощи. Что изменилось на продуктовом рынке за последние две недели, выясняли корреспонденты Zakon.kz.

На этой недели Бюро национальной статистики Казахстана сообщило, что на социально значимые продовольственные товары в стране цены повысились в октябре на 0,5%, а с начала года на 20,1%. По данным бюро, сильнее всего цена выросла на яйца – в магазинах цена за десяток яиц достигла 600 тенге. Рост цены, как утверждают продавцы, произошел из-за подорожания кормов.

Алматы: цены на яйца летят вверх

В супермаркете яйца категории "отборные" две недели назад стоили 600 тенге, сейчас за десяток просят 670 тенге. Цена на куриное мясо от отечественных производителей в зависимости от части (грудинка, окорочка, бедро, целая тушка) варьируется от 1566 до 2601 тенге.

Говядину, безусловно, дешевле купить на рынке, потому что в супермаркете ее предлагают за 3650 тенге за килограмм.

Фото: Zakon.kz

Ценники на овощную продукцию на прилавках супермаркетов не менялись. Картофель продают по 169 тенге, морковь по 136 тенге, а лук по 89 тенге, капусту все также будет выгоднее купить здесь за 59 тенге. Ажиотажа на сахар не наблюдается и цена на него варьируется от 545 до 500 тенге.

Макаронные изделия можно приобрести за 355 тенге 400 граммовую упаковку. Ценник на рис из доступных сортов начинается от 365 тенге до 395 в зависимости от производителя, а гречневая крупа стоит 690 тенге за килограмм. Подсолнечное масло известных отечественных марок стоит от 875 до 1019 за 1 литр. Мука продается от 745 тенге до 965 тенге за 2 килограмма. Десяток отборных яиц можно приобрести за 539 тенге, молоко в мягкой упаковке стоит от 475 тенге и выше.

Натуральное сливочное масло стоит 957 тенге за 180-граммовую упаковку, то есть 1 кг этой продукции обойдется покупателю в 4635 тенге, а более дешевая продукция стоит 385 за пачку или 1925 за килограмм. Все зависит от того, готов ли покупатель отдавать больше денег за качественную продукцию.

На рынках Алматы цены на картофель с 200 тенге опустились до 180 тенге, лук стоит 100-150 тенге, морковь продают по 180 тенге за кг, цена на капусту со 120 тенге, опустилась до 100 тенге.

Гречневая крупа сегодня стоит 900 тенге за 800 грамм, рис отечественного производства продают от 320 до 1 тыс. тенге за кг.

Литровая бутылка подсолнечного масла казахстанского производителя стоит 950 тенге.

Говядину продают от 2800 тенге до 3200 тенге за кг, килограмм куриных окорочков можно приобрести за 1250 тенге. Цена на популярный продукт – сахар, составляет 480 тенге за 1 кг. Натуральное сливочное масло от различных казахстанских производителей стоит от 2500 до 4 тыс. тенге за килограмм, спрэд, безусловно, можно купить дешевле.

Молоко в мягкой упаковке стоит 320 тенге, а в твердой цена доходит до 450 за литр. Еще один полезный молочный продукт – творог – стоит от 1300 тенге.

В целом, цены на определенные виды СЗПП в Алматы повышаются, а на другие пока сохраняется относительная ценовая стабильность. Стоит отметить, что в супермаркетах цены на овощи и сахар-песок снизились. Вывод: цены на продукты, входящие в категорию социально значимых товаров, не растут одномоментно, но меняются постоянно.

Астана: цены на продукты растут

Еще две недели назад десяток яиц в столице Казахстана можно было купить за 486-590 тенге. Сегодня стоимость этого продукта составляет уже 700 тенге, в супермаркете упаковка яиц в 30 шт. стоит 1848 тенге.

А вот сахар стал немного дешевле. В супермаркете продают за 477 тенге за кг, на рынке – 580 тенге за кг. Две недели назад сладкий продукт можно было купить за 599 тенге за кг.

Из круп наиболее популярны рис и гречка. В столичных супермаркетах их продают по 465 тенге за кг и 520 тенге за кг, соответственно. На рынке рис "Баракат" можно приобрести за 580 тенге за кг, а рис "Акмаржан" – за 380 тенге за кг; гречка здесь продается по 550 тенге за кг.

Фото: Zakon.kz

Рожки на вес в супермаркете дешевле, чем на рынке. В розничных торговых сетях этот вид СЗПП продают по 235 тенге за кг, на рынке – 420 тенге за 400-граммовую упаковку.

Овощи тоже выгоднее брать в супермаркете. Здесь килограмм картофеля стоит 125 тенге, свеклы – 173 тенге, лука – 95 тенге, морковь – 89 тенге. На рынке килограмм картофеля предлагают за 160 тенге, килограмм свеклы стоит от 280 тенге, лук и морковь – 180 тенге, капуста – 130 тенге. По сравнению с двумя неделями ранее в стоимости подросли морковь и капуста, сразу на 60 тенге на рынке.

Цена на масло подсолнечное в супермаркете начинается от 905 тенге и выше, на рынке – от 950 тенге за литр и выше. Двумя неделями ранее этот вид СЗПП продавался от 863 тенге за литр в супермаркете и от 1 тыс. тенге на рынке.

Мясные товары выгоднее покупать на рынке, там и цены ниже, и выбор больше. В супермаркете филе куриное продается по 2169 тенге за кг, фарш говяжий – 3290 тенге за 500 граммов, говядина – 3470 тенге за кг. На рынке филе куриное предлагают по 2 тыс. тенге за кг, голень – 1850 тенге за кг, фарш говяжий – 2750 тенге за кг, говядина – 2750-3470 тенге за кг. Для сравнения: двумя неделями ранее цены на говядину колебались в пределах 2200-2990 тенге за кг.

Упаковку молока 3,2% в супермаркете можно купить за 299 тенге, на рынке – за 300 тенге.

В Атырау стали дорожать овощи и яйца

Диетический куриный продукт продолжает бить рекорды, стоимость десятка достигла уже 539 тенге. Можно объехать несколько торговых точек и, если повезет, купить яйца дешевле за 480 тенге, правда, совсем мелких.

Фото: Zakon.kz

Ассортимент молочных продуктов широкий, и цены на любой кошелек. Дороже всего российского производства – литр молока зашкаливает за 1 тыс. тенге, хотя рядом красуются коробочки менее чем за 500 тенге, вопрос только в качестве. Такая же история со сливочным маслом. Если сделано в России, значит продукт дорогой, а казахстанского производства, то цена более-менее доступная, например, на ценнике 180-граммовой пачки сладко-сливочного крестьянского масла значится сумма 1301 тенге, и качество хорошее.

Еще неделю назад рис стоил в пределах 405 тенге, теперь – 440 тенге. Диапазон цены 400-граммовой пачки макарон из муки высшего сорта существенный – от 147 до 455 тенге. Муку стали продавать по аукционной цене, вместо 885 тенге за двухкилограммовую пачку – 699 тенге. Сахар-песок, которым сегодня завалены полки, стойко держит цену не выше 500 тенге за килограмм, но в небольших магазинчиках дороже на 50 тенге.

Когда начался ажиотаж с сахаром, мы набрали его по дорогой цене. Боялись, что попросту не будет. Как жить без сахара? А теперь он подешевел и, бери-не хочу, без ограничений. Ну зачем мы тогда поторопились, набрали на целый год, – высказалась жительница города Атырау Софья Арсеньева.

Литровые бутылки растительного масла стоимостью чуть менее 1 тыс. тенге на полках не залеживаются, покупатели расхватывают быстро, и сейчас его дешевле уже не найти, продукт подорожал в среднем на 100-300 тенге.

Цена картофеля начала скакать вверх и дошла до 220 тенге за кило, хотя в супермаркетах есть и дешевле – по 195 тенге. До 200 тенге выросла стоимость капусты, свеклы. Лук, которым Прикаспий обеспечивает себя более чем на 100%, продают от 99 до 160 тенге за килограмм.

Мясо говядины реализуют на рынках по 2300 тенге за кило, в магазинах дороже на 300-500 тенге. Куриные окорочка преимущественно по 1300-1700 тенге за кило, а если повезет, то можно купить и по цене без малого 1 тыс. тенге.

На прилавках Уральска яйца дорожают, овощи дешевеют

В стороне от повышения цен на продукты не остался и Уральск, но яйца по старой цене в 500 тенге с легкостью можно найти на местных рынках, а вот цены в супермаркетах выросли, на полках в магазинах яйца продают по 520-550 тенге за десяток.

Овощи действительно стали дешевле, если цена на лук в магазинах и на рынках в начале октября составляла 150 тенге, то сейчас – 100 тенге. Морковь со 180 тенге снизилась до 120 тенге, картошка с 180-200 до 130-140 тенге. Цена на сахар не изменилась и составляет 500 тенге на рынке и 515 в супермаркетах. На остальные социально значимые продовольственные товары цены в Уральске существенно не изменились.

Ценовые качели в Костанайской области продолжают раскачиваться в разные стороны

Если в конце сентября на оптовом овощном рынке, где можно купить картофель, морковь и остальные овощи, выращенные как местными овощеводами, так и привезенные из других регионов страны, продавцы предлагали свой товар только оптом, то к концу октября готовы отдавать овощи на развес в пакетах в среднем по 5 килограммов.

Фото: Zakon.kz

А некоторые потихоньку начинают торговать в розницу, но все же убеждают, что оптом выйдет дешевле, еще и по стоимости можно договориться. Кстати, цена на предлагаемые овощи осталась на уровне сентября. Если покупать мешками, то картофель в основном продают по 120 тенге за килограмм, но есть предложения и по 110 и даже за 100 тенге. Все зависит от сорта. Немного дороже морковь – 130 тенге, капусту отдают по 90 тенге, свеклу – по 100, а лук – по 85.

Если будете покупать оптом, то по цене и объемам договоримся. В розницу овощи получатся дороже: картофель и морковь по 150 тенге, лук и капуста – по 100 тенге. Идем навстречу покупателям, так как скоро начнутся морозы, и овощами на улице не поторгуешь. А если есть где хранить, то лучше закупить сейчас, потом будет дороже, – убеждает продавец.

Что касается стоимости овощей в супермаркете, то цена на них за месяц изменилась – на одни повысилась, на другие стала меньше. К примеру, капусту в сентябре продавали по 89 тенге, теперь по 99, морковь – по 179, сейчас – по 165 тенге, лук был по 109, стал по 105 тенге. Из овощей удержала прежние позиции только свекла на уровне 159 тенге. Картофель на развес от местного производителя в сентябре предлагали за 145 тенге, сейчас по 155. Не изменилась стоимость картофеля только в сетке – 159 тенге.

Самыми стабильными остаются макаронные изделия, но только те, что в упаковке по 2 килограмма. Их предлагают по 575 тенге, за кило выходит 287 тенге. Стоимость развесных изделий то снижается до 300 тенге, то повышается до 345 тенге за килограмм. Как объясняют продавцы, это зависит от того, есть ли в наличие макароны из стабфонда или нет.

За месяц в супермаркете изменился ценник на сахар, с 549 до 539 тенге. В середине сентября начался рост цен на яйцо: с 405 тенге до 539 тенге за десяток. А большой лоток из 30 штук в конце сентября предлагали по 1155 тенге, сейчас по 1469 тенге. Муку 1-го сорта на развес предлагали по цене от 225 тенге, в октябре такого товара не было, а пакеты весом в 2 килограмма продавали по 579 тенге. Цена на масло подсолнечное осталась на уровне 950 тенге за литр и выше. Стабильная цена несколько месяцев сохраняется на молоко жирностью 2,5 % от местных производителей, его стоимость начинается с отметки 320 тенге. Что касается развесных круп, то цена на гречку за месяц не изменилась: ее также продают по 520 тенге, а рис подорожал с 329 до 369 тенге.

Фото: Zakon.kz

Среди мяса самыми дешевыми остаются окорочка, их предлагают в супермаркете по 1123 тенге, в других торговых точках от 1400 тенге. А стоимость свинины за месяц выросла. В зависимости от части в сентябре ее отдавали от 1700 до 2300 тенге, в октябре уже от 1900 до 2300 тенге. Дороже обойдется говядина, но если в сентябре за нее просили от 2500 до 3 тыс. тенге за кило, то теперь цена начинается с отметки 2200 тенге.

В Павлодарской области подорожали мясо птицы, яйца, молоко и снизилась цена на овощи

Еще месяц назад десяток куриных яиц первой категории стоил на еженедельной сельскохозяйственной ярмарке 410 тенге, отборное яйцо – 450 тенге, а в магазинах и на рынках цены были 470 и 500 тенге соответственно. Теперь же на ярмарке продают яйцо первой категории за 480, "отборку" – за 550 тенге, а есть и домашние за 650 тенге. В свою очередь в продуктовых отделах десяток первой категории обойдется уже в 570 тенге и 630 тенге придется заплатить за "отборку".

Яйцо подорожало из-за того, что сильно выросла стоимость кормов для птицы. Увеличилась цена на пшеницу, ячмень, гречку и просо. Скорее всего, их стоимость будет расти и дальше, – рассказал продавец на сельхозярмарке из поселка Жетекши Николай Иванович.

По этой же причине увеличилась стоимость мяса птицы. Теперь его цена в магазинах и на рынках доходит до 2200 тенге за килограмм куриного филе, но на ярмарке можно найти за 1900 тенге. Говядина и баранина также выросли в цене на 200-300 тенге за месяц и сейчас продаются в магазинах и на рынках по 2800-2900 тенге за килограмм.

Выросла цена и на молоко в мягкой упаковке, литр которого сейчас обходится в 340 тенге. При этом в сентябре его можно было купить за 270 тенге. Причина подорожания та же – увеличилась стоимость кормов для скота.

Подорожала и гречка, за килограмм которой сейчас просят 690 тенге, а еще в сентябре она была по 630 тенге. Радует, что стабилизировалась цена сахара на отметке в 550-600 тенге. А главное, сладкий продукт, дефицитный еще пару месяцев назад, сейчас спокойно лежит на полках – бери – не хочу.

Есть и хорошие новости. Идет сезонное снижение цен на картофель, морковь и капусту.

Фото: Zakon.kz

На ярмарке их можно приобрести за 80-90 тенге, в магазинах – 100-120 тенге за килограмм.

На цене картофеля также сказался меморандум, заключенный между акиматом Павлодарской области и основными картофелеводами региона.

Меморандум позволит сдерживать в межсезонье цены на картофель в пределах 100-120 тенге. Для стабилизации цен сейчас заключаются меморандумы с торговыми сетями и магазинами о торговой надбавке не более 10% на социально значимые продукты, – отметил заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Талгат Дугалов.

Фото: Zakon.kz

Планируется, что влияние на сдерживание цен окажет и фермерский рынок, который собираются открыть в Павлодаре уже в следующем месяце.

Петропавловск: начался сезон роста цен на овощи

Прилавки петропавловских магазинов не нарушают традицию с осенним повышением цен на овощи и фрукты. То, что на север страны приближаются первые заморозки, можно заметить по ценникам в овощных отделах.

Жители Петропавловска настолько привыкли к традиционному взлету цен на овощи накануне первых заморозков, что закуп картофеля, моркови, лука и прочих даров осенних урожаев уже стал частью осенней жизни петропавловских семей.

В ожидании минуса за окном овощи в магазинах уже начали подниматься в цене. Например, картофель еще пару недель назад можно было купить по 129 тенге за килограмм, сегодня уже – по 137 тенге. Капуста подорожала на 6 тенге и теперь обходится по 85 тенге. Болгарский перец стал дороже сразу на 60 тенге – 350 тенге килограмм. Все рекорды побил репчатый лук. Он стоит в пределах 120 тенге за кило, это в 2,5 раза дороже цен двухнедельной давности. При этом в некоторых торговых сетях для привлечения клиентов объявили грандиозную скидку именно на лук, продают по 77 тенге, но акция ограничена несколькими днями. Со скидкой временно продают и морковь. Вместо 157 тенге – 90 тенге.

Фото: Zakon.kz

Фрукты тоже уверенно набирают в цене. Самые скромные ценники на "Апорт" – 639 тенге за килограмм. Груши, так называемые южные, стоят 950 тенге за килограмм.

Если взлет ценников на овощи и фрукты для местных жителей вполне ожидаем, то резкое подорожание куриного яйца стало неожиданным сюрпризом.

Яйцо первой категории стоит 577 тенге за десяток, оно подорожало сразу на 62 тенге. Яйцо второй категории можно купить по 536 тенге. При этом с прилавков пропало самое крупное яйцо, то есть так называемая нулевая категория.

Цены на овощи в Семее тоже подросли в цене

Не успел еще толком завершиться сезон сбора урожая, как цены на рынках Семея на овощи и картофель выросли сразу на 20 тенге. Если еще в конце сентября капусту, лук, картофель, свеклу и морковь можно было запросто купить за 130 тенге килограмм, а порой даже и дешевле, то сегодня овощи стоят 150 тенге, и ни тиынкой меньше.

А вот стоимость мяса в Семее пока еще остается неизменной. По крайне мере, на говядину. Так, самые бюджетные говяжьи ребрышки на рынках можно приобрести по 2300-2400 тенге за килограмм, а вот за мякоть уже придется выложить 2700-2800 тыс. тенге. Самым же дешевым и бюджетным по-прежнему можно считать мясо курицы. Если в 20-х числах сентября суповой набор продавали по 500 тенге за кило, то теперь его стоимость снизилась до 400-480 тенге, грудинка на косточке подешевела с 1350 до 1170 тенге за кило, а бедрышки охлажденные – с 1550 до 1250-1350 тенге за килограмм, в зависимости от производителя.

При этом цены на куриное яйцо медленно, но верно растут. Если сравнивать с ценами конца сентября, то рост составил 10 тенге за десяток. На сегодняшний день на ценниках в магазинах Семея указано, что стоимость десятка куриных яичек составляет 480 тенге.

Фото: Zakon.kz

Если прицениваться к продуктам бакалейного ряда, отметим, что цены на макароны в Семее пока не изменились и находятся в диапазоне от 450 до 610 тенге за кило, в зависимости от производителя. Самая дешевая гречка на развес стоит 280 тенге за килограмм, а вот в пачках цена доходит до 580-600 тенге, рис на развес – 450-480 тенге за килограмм, в пачках он тоже значительно дороже. Сахар пока держится в диапазоне от 500 до 650 тенге, в зависимости от места торговли и размера покупки. Если брать мешками, то выйдет дешевле.

Стоимость и растительного, и сливочного масла пока стабильна. Так, подсолнечное масло в Семее можно приобрети по цене от 1 тыс. до 1100 тенге за лист. В вот стоимость сливочного масла достигает 4 тыс. тенге за кило. Впрочем, есть и более дешевые предложения – 1,5-2 тыс. тенге за килограмм, но там вряд ли будет много сливок и животного жира.

Тараз: подорожали яйца и бананы

На рынке в микрорайоне Мынбулак булка хлеба из муки пшеничной первого сорта стоит 95 тенге, литр домашнего молока – 370 тенге, килограмм домашнего сливочного масла – 3700 тенге, килограмм домашнего творога – 2200 тенге. Говядина обойдется в 2200 тенге килограмм, баранина – 2100, конина – 2750 тенге/кг рубка и 3 тыс. тенге мякоть. Литр растительного масла – 1 тыс. тенге, гречневая крупа из Алтая – 720 тенге килограмм, петропавловская гречка продается по 620 тенге килограмм. Килограмм картофеля на рынке продают по 170-200 тенге, морковь стоит 180 тенге килограмм, красная свекла – 250 тенге килограмм, капуста белокочанная – 100 тенге килограмм, лук репчатый – 120 тенге килограмм.

Цены на эти продукты за последние три недели практически не изменились. Рост стоимости коснулся бананов – с 950 до 1100 тенге килограмм и яиц, которые подорожали на 100 тенге по всем категориям. То есть яйца производства местной птицефабрики теперь продают по 600 тенге первую категорию и по 650 – премиум.

Фото: Zakon.kz

На вопрос журналиста о повышении цен на яйца на птицефабрике ответили, что да, пришлось повысить стоимость своей продукции, так как уже с марта предприятие работает себе в убыток.

С момента начала Россией специальной военной операции на территории Украины мы почувствовали на себе подорожание кормов и кормовых добавок. Пшеницу мы получаем из Петропавловска, но туда она приходит из России. Мы ее закупаем по 165 тенге за килограмм. Но, если честно, мы удивлены, что на рынке наша продукция реализуется по таким ценам. По всей видимости, на это влияют посреднические услуги, а также повышение платы за торговое место, – отметил представитель фабрики.

Торговцы домашними яйцами весьма своеобразно отреагировали на повышение стоимости фабричных яиц. Они тоже подняли цены на продукцию своих подсобных хозяйств на 100 тенге и теперь продают ее по 700 тенге за десяток.

В супермаркетах куриные яйца первой категории сейчас можно купить по 470-570 тенге десяток.

Ультрапастеризованное молоко жирностью 3,2% стоит в магазинах 505 тенге за литр, масло сливочное 3640 тенге за килограмм, килограмм гречневой крупы продается по 630 тенге, растительное масло – 970 тенге за литр, конина – 3 тыс. тенге килограмм, говядина и баранина – 2700 тенге. Килограмм макарон – 437 тенге, двухкилограммовая пачка муки высшего сорта – 885 тенге.

Но на юге страны люди все же предпочитают ходить на рынки. Здесь и пообщаться можно, и продукты прикупить по весьма выгодной цене.

Авторы: Людмила Мельник, Екатерина Гуляева, Инна Лопатко, Владимир Долгушев, Светлана Новак, Таисия Колевид, Талгат Умаров, Дария Турысбекова