Анне Данилиной удалось квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Она стала второй казахстанкой в истории, кому удалось добиться этого достижения: первой была Ярослава Шведова, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка Анна Данилина выступит на Итоговом турнире WTA, сообщает Sports.kz.

Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в полуфинале турнира в Гвадалахаре (Мексика) сенсационно победила чешских теннисисток Барбору Крейчикову и Катерину Синякову — 6:2, 5:7, 10:7.

Крейчикова и Синякова являются лидерами рейтинга WTA в парном разряде (Данилина и Хаддад Майя занимают 19-е и 22-е места соответственно).

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