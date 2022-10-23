Казахстанский чемпион WBA нокаутировал мексиканца

Бой прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на восемь раундов. Бек Нурмаганбет одержал победу в этом поединке техническим нокаутом во втором раунде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (7-0, 5 КО) провел восьмой бой на профи ринге, сообщает Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Мехико (Мексика), где встретился с местным боксером Лусиано Араухо (6-5-3, 3 КО).

Таким образом, Бек Нурмаганбет выиграл восьмой бой в профи, а Лусиано Араухо потерпел шестое поражение в карьере.

Бек Нурмаганбет выиграл титул чемпиона WBA International в суперсреднем весе в 2021 году. 24-летний казахстанец выступает в профессионалах с 2020 года.

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