Ислам Махачев победил Чарльза Оливейру и стал новым чемпионом UFC

31-летний дагестанец Ислам Махачев завоевал вакантный титул чемпиона в легком весе. Чарльз Оливейра прервал свою серию побед из 11 боев, сообщает Zakon.kz.

Россиянин Ислам Махачев в главном поединке UFC 280 победил Чарльза Оливейру, сообщает Prosports.kz.

Махачев (23-1) одержал уверенную победу над Оливейрой (33-9) сабмишном во втором раунде.

Дагестанец доминировал на протяжении всего боя и одержал 11-ю победу подряд.

Таким образом, Ислам стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Нурмагомедова (29-0).

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