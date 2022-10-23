Си Цзиньпина переизбрали на третий срок

23 октября состоялся первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, там обновили состав Политбюро и его Постоянного комитета, сообщает Zakon.kz.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок, сообщает Синьхуа.

Си Цзиньпин – генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая с 2012 года, председатель Китайской Народной Республики с 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР.

Ранее в субботу в ходе заседания бывшего главу Китая Ху Цзиньтао вывели со съезда Компартии.

11 марта 2018 года в Китае отменили ограничение срока пребывания лидера страны у власти. Ранее председатель КНР имел право занимать свой пост только два пятилетних срока.