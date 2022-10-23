В Алматы приступили к строительству самого большого кинотеатра в Центральной Азии
16-зальный кинотеатр, способный вместить 2365 зрителей, станет самым амбициозным проектом компании Kinopark-Kinoplexx Theatres.
Здесь будут представлены самые прогрессивные технологии, в частности, первый в Казахстане зал IMAX с лазерной проекционной системой и 12-канальным звуком.
Фото: Kinopark
По всем параметрам это самый большой кинозал в стране с самым большим экраном и самой большой посадкой в 480 мест. Компания планирует проведение специальных показов и других активностей, а для ценителей 3D-формата будут доступны фильмы с трехмерным эффектом.
Помимо лазерного зала IMAX, в кинотеатре Kinopark 16 IMAX Halyk Bank будут функционировать еще 15 комфортабельных залов с креслами испанского производства Euroseating.
Фото: Kinopark
Фото: Kinopark
До или после сеанса здесь можно попробовать итальянскую пиццу из дровяной печи, домашнюю пасту, десерты и пр. Для удобства зрителей будет доступна онлайн покупка еды с выдачей на специальной pick-up точке.
Как отмечает директор по развитию компании Kinopark-Kinoplexx Theatres Жанна Налаева, проект IMAX Halyk станет новой вехой в развитии не только компании, но и отечественного кинорынка в целом. Открытие кинотеатра Kinopark 16 IMAX Halyk Bank запланировано на лето 2023 года.