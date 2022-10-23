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В Алматы приступили к строительству самого большого кинотеатра в Центральной Азии

Kinopark Фото: Kinopark
Kinopark 16 IMAX Halyk Bank расположится в молле Aport East на Кульджинской трассе и займет площадь почти 7 тысяч квадратных метров, сообщает Zakon.kz.

16-зальный кинотеатр, способный вместить 2365 зрителей, станет самым амбициозным проектом компании Kinopark-Kinoplexx Theatres.

Здесь будут представлены самые прогрессивные технологии, в частности, первый в Казахстане зал IMAX с лазерной проекционной системой и 12-канальным звуком.

Kinopark

Фото: Kinopark

Высокая яркость и четкость изображения на огромном экране высотой 15 метров и шириной 25 метров подарят зрителям незабываемые впечатления от похода в кино.

По всем параметрам это самый большой кинозал в стране с самым большим экраном и самой большой посадкой в 480 мест. Компания планирует проведение специальных показов и других активностей, а для ценителей 3D-формата будут доступны фильмы с трехмерным эффектом.

Помимо лазерного зала IMAX, в кинотеатре Kinopark 16 IMAX Halyk Bank будут функционировать еще 15 комфортабельных залов с креслами испанского производства Euroseating.

Кинотеатр Kinopark

Фото: Kinopark

На территории кинотеатра также разместится фудзона Tiger Coffee & Food с собственным меню авторских бургеров, американских хот-догов, сэндвичей и выгодных комбо, а также ресторан Pizza&Pasta by La Coppola, оформленный в духе итальянского бистро.

кинотеатр Kinopark

Фото: Kinopark

До или после сеанса здесь можно попробовать итальянскую пиццу из дровяной печи, домашнюю пасту, десерты и пр. Для удобства зрителей будет доступна онлайн покупка еды с выдачей на специальной pick-up точке.

Как отмечает директор по развитию компании Kinopark-Kinoplexx Theatres Жанна Налаева, проект IMAX Halyk станет новой вехой в развитии не только компании, но и отечественного кинорынка в целом. Открытие кинотеатра Kinopark 16 IMAX Halyk Bank запланировано на лето 2023 года.

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