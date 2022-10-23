Генпрокуратура опровергла "согласованные акиматами митинги" в День Республики

В социальных сетях размещаются ложные сообщения и призывы о принятии 24 и 25 октября участия в "согласованных местными исполнительными органами митингах" на центральных площадях, сообщает Zakon.kz.

По данным Генпрокуратуры Казахстана, эта информация не соответствует действительности.

В эти дни на местах проведение каких-либо митингов не согласовывалось.

С учетом празднования Дня Республики будут проведены только официальные культурно-массовые мероприятия. В этой связи организация анонсируемых данными ложными сообщениями акций и участие в них, а также призывы к ним незаконны. Генпрокуратура РК

В ГП отметили, что, несмотря на неоднократные разъяснения законного порядка проведения митингов или иного мирного собрания, наблюдаются нарушения.

Порядок проведения митингов регламентирован законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан".

Соответственно, организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований закона, является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста. Генпрокуратура РК

В ГП сообщили, что за призывы к участию 15 октября в Алматы в незаконном митинге гражданина А. арестовали на 15 суток.

За такое же правонарушение 12 октября привлекли к аресту на 15 суток гражданина Д. в Алматинской области.

На основании изложенного, а также в целях обеспечения законности, общественной безопасности, предупреждения правонарушений, защиты прав и свобод человека и гражданина, призываем неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, публичных призывов к ним. Генпрокуратура РК

В ГП отметили, что правоохранительные органы будут пресекать любые правонарушения, посягающие на установленный правопорядок, и принимать все предусмотренные законом меры к виновным лицам.