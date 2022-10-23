Турнир по казакша курес "Байкоңыр барысы" проходит в Астане

В Астане проходит турнир по казакша курес "Байкоңыр барысы". В спортивном мероприятии, посвященном Дню Республики Казахстан, принимают участие более 60 спортсменов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соревнования проходят в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в жилом массиве "Өндіріс". Его организатором выступил акимат столичного района "Байконыр". Проводится оно в рамках празднования Дня Республики Казахстан. Его казахстанцы будут праздновать 25 октября.

Аким района Ерлан Жайлаубаев на церемонии открытия турнира поздравил спортсменов и болельщиков с этим праздником.

Фото: Zakon.kz

Соревнования по казакша курес "Байкоңыр барысы", по его словам, в этом году проводятся в третий раз.

Аким отметил, что казахи издревле с колыбели приучали мальчиков к спорту, рассказывая им сказки о легендарных борцах.

Герои ковра всегда пользовались уважением и почетом в народе. Многие мальчишки выросли, ровняясь на них. Этот процесс возродился с момента обретения независимости. При поддержке руководства страны и администрации столицы среди жителей города и района стремительно развивается массовый спорт, в том числе национальные виды спорта. Отличным доказательством тому является сегодняшний турнир. С радостью отмечаем, что из года в год растет количество как участников, так и болельщиков нашего мероприятия. Аким района Байконыр города Астана Ерлан Жаулыбаев

После официальной части состоялась жеребьевка – под каким номером будут выступать борцы, определяли с помощью асыков.

Фото: Zakon.kz

Главной целью спортивного мероприятия, отметил Ерлан Жаулыбаев, является популяризация национальных видов спорта среди молодежи и здорового образа жизни, пробуждение и дальнейшее развитие у молодежи любви к спорту.

К слову, посмотреть на захватывающее зрелище пришли жители района. Что примечательно, среди них очень много детей.

Фото: Zakon.kz

Главный судья турнира Аян Ерназаров сообщил, что в этом году в соревнованиях принимают участие только столичные борцы в весовых категориях 60 и 82 кг. Всего в мероприятии участвуют 65 спортсменов.

Фото: Zakon.kz

Спикер добавил, что победитель турнира получит кубок и пояс "Байкоңыр барысы", а также денежный приз в размере 750 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Денежные поощрения получат также борцы, занявшие второе и третье места.

В целом, по его словам, такие мероприятия проводятся для популяризации национальных видов спорта. Сегодня в городе казакша курес, подчеркнул Аян Ерназаров, пользуется большой популярностью. На сегодня данным видом спорта в городе занимаются более тысячи детей. Что самое главное, тренировки проводятся бесплатно.