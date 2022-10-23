Турнир по казакша курес "Байкоңыр барысы" проходит в Астане
Соревнования проходят в новом физкультурно-оздоровительном комплексе в жилом массиве "Өндіріс". Его организатором выступил акимат столичного района "Байконыр". Проводится оно в рамках празднования Дня Республики Казахстан. Его казахстанцы будут праздновать 25 октября.
Аким района Ерлан Жайлаубаев на церемонии открытия турнира поздравил спортсменов и болельщиков с этим праздником.
Фото: Zakon.kz
Аким отметил, что казахи издревле с колыбели приучали мальчиков к спорту, рассказывая им сказки о легендарных борцах.
Герои ковра всегда пользовались уважением и почетом в народе. Многие мальчишки выросли, ровняясь на них. Этот процесс возродился с момента обретения независимости. При поддержке руководства страны и администрации столицы среди жителей города и района стремительно развивается массовый спорт, в том числе национальные виды спорта. Отличным доказательством тому является сегодняшний турнир. С радостью отмечаем, что из года в год растет количество как участников, так и болельщиков нашего мероприятия. Аким района Байконыр города Астана Ерлан Жаулыбаев
После официальной части состоялась жеребьевка – под каким номером будут выступать борцы, определяли с помощью асыков.
Фото: Zakon.kz
К слову, посмотреть на захватывающее зрелище пришли жители района. Что примечательно, среди них очень много детей.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В целом, по его словам, такие мероприятия проводятся для популяризации национальных видов спорта. Сегодня в городе казакша курес, подчеркнул Аян Ерназаров, пользуется большой популярностью. На сегодня данным видом спорта в городе занимаются более тысячи детей. Что самое главное, тренировки проводятся бесплатно.