"Кублей" судится с акиматом: сотни работников завода могут лишиться работы

Весь переполох заключается в том, что акимат дал разрешение на строительство жилых домов рядом с промышленным производством. А это грозит предприятию прекращением деятельности завода, сообщает Zakon.kz.

Консервный завод "Кублей", расположенный в Уральске, может закрыться из-за решения городского акимата, которое предусматривает выдачу разрешения на строительство многоквартирных домов в промышленной части города и на санитарно-защитной зоне завода. В итоге 768 человек (из них 42 декретницы) могут остаться без работы.

Суть дела

Около трех лет назад местный исполнительный орган дал разрешение на строительство многоквартирных домов рядом с заводом. А это в свою очередь грозит предприятию закрытием, так как расположение рядом жилых зданий нарушает санитарные нормы.

Сами представители завода считают, что стройка возводится незаконно. В промышленной части города, то есть в санитарно-защитной зоне, уже успели возвести три дома. Один из них введен в эксплуатацию до решения суда. И если остальные здания также введут в эксплуатацию, то ни о каком разрешении на дальнейшую работу для завода и речи быть не может.

Судебные разбирательства по этому делу длятся не менее двух лет. Юрист по земельным вопросам Бакытжан Базарбек утверждает, что решение акимата о выдаче земель на строительство рядом с заводом было противозаконным.

Первые две кассации были в пользу завода. Но в июле 2022 года представлением Верховного судьи Ж.К. Асановой дело вернули обратно в суд первой инстанции. То есть кассационная коллегия Верховного суда отменила все решения судов, которые были приняты в пользу консервного завода. Теперь дело направлено в межрайонный экономический суд ЗКО. Все судебные процессы наглядно показали, что правда на стороне завода и все решения акимата незаконны. Бакытжан Базарбек

Оппонентом "Кублей" в суде является отдел Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Уральска. Сейчас экономический суд ЗКО рассматривает дело заново, но, как считают представители завода, намеренно волокитит дело.

Мы судимся с акиматом, который незаконно принял постановления «об утверждении проекта детальной планировки», «о корректировке об утверждении проекта детальной планировки» и постановление, которым акимат поменял целевое назначение. Прокуратура в своих актах уже дала четкую оценку незаконных действий акимата. Однако никто не хочет обращать на это внимания. Бакытжан Базарбек

По утверждениям Бакытжана Базарбека, при рассмотрении дела были учтены сведения Комитета по делам строительства и ЖКХ Мининдустрии, а также Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и благополучия Минздрава. Эти органы единогласно заявили, что акимат Уральска не имел права нарушать генеральный план города за 2014 год.

Дома не должны размещаться в промышленной зоне. Ведь там согласно строительным нормам и санитарным правилам запрещается строить многоквартирные жилые дома. Потому что это большой риск для жизни и здоровья людей, которые там проживают. Бакытжан Базарбек

За строительством, как заверяют представители компании, стоят "громкие" в регионе фамилии. Застройщиком выступает ИП "Ирменова Ж. С.", принадлежащее жене известного бизнесмена в ЗКО Жанар Ирменовой.

Акимат не провел оценку воздействия на окружающую среду, утверждает ПДП без согласования уполномоченных органов. Сам проект строительства проходит без санитарно-эпидемиологического заключения и экологической экспертизы. Проектировщик в суде действует в интересах застройщика и игнорирует генплан. Бакытжан Базарбек

Представитель санитарно-эпидемиологической службы был также привлечен в суд. Он заявил, что в случае, если многоквартирные жилые дома будут узаконены судебным актом, то в 2024 году завод Кублей не сможет получить на руки новое санитарно-эпидемиологическое заключение. А его отсутствие влечет за собой прекращение деятельности производства. Завод, на котором работают более 700 человек и 2,5 тысячи крестьянских хозяйств, в итоге остановит реализацию мясной продукции.

Промышленная зона

В любой местности есть две зоны – промышленная и жилая. Завод "Кублей" расположен именно на промышленной зоне вот уже 50 лет.

В 2015 году мы построили завод в промышленной зоне, акт приемки об этом подписал сам акимат. Дело в том, что в марте 2020 года начали вести строительство ЖК "Циалковский". В мае 2022 года ГАСК провел проверку и установил, что строительство жилых домов ведется без разрешительных документов, и выдал предписание о запрете строительства. На тот момент уже были возведены многоэтажные корпусы. Несмотря на это, акимат задним числом изменил целевое назначение земельного участка из промышленной зоны на жилую, тем самым узаконивая размещение домов на этом участке. Глава юридического отдела ТОО "Кублей" Гульфия Калиева

В судебных прениях с акиматом позади остались восемь слушаний. Как говорят юристы ТОО, нарушения были замечены не только со стороны ответчиков, с предвзятым отношением отнеслись к этому делу и сами судьи.

В настоящее время суд уже нарушает процессуальные сроки, которые истекают 24 октября 2022 года, и назначил следующее заседание на 4 ноября. Если суд нарушает процессуальное законодательство, то о каком вообще правосудии может идти речь?! Плюс положения частного субъекта и государственного органа находятся не в равных позициях. юрист ТОО "Кублей" Жанибек Башанов

Урон экономике

Сейчас вопрос экономики является одним из важнейших в стране. Остро стоят проблемы инфляции и роста цен на продовольственные товары… Общественник Мурат Абенов считает, что закрытие собственного крупного производства нанесет немалый урон казахстанской экономике.

"Кублей" – номер один в стране консервированная продукция, которую потребляют нынче. Завод в день выпускает по 600 тысяч банок, это означает, что продукт пользуется огромным спросом на рынке. Почти три тысячи фермеров предоставляют мясо ТОО. Свыше 700 человек реализуют продукцию. Что будет, если закроется завод, и так ясно. Мурат Абенов

Кроме того, ТОО "Кублей" может лишиться и сертификатов соответствия на производимую продукцию.

Если ТОО не получит новое санитарно-эпидемиологическое заключение, то руководству придется остановить все цеха и прекратить работу, уведомить о банкротстве и вынужденном увольнении работников уполномоченные органы. Без разрешения на эмиссии в окружающую среду ни о какой деятельности консервного завода речи не идет.

Отметим, промышленное предприятие "Кублей" на рынке Казахстана работает около 30 лет и является лидером отечественного рынка по производству консервированной продукции. На сегодняшний день ТОО имеет немало наград, в том числе премию "Алтын Сапа" за высокое качество.