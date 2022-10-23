В Алматы состоялся спортивный фестиваль Almaty Sport Fest
Цель фестиваля – показать жителям и гостям мегаполиса спортивные объекты города, которые расположены в шаговой доступности, где круглогодично можно заниматься спортом и с пользой проводить досуг.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Almaty Sport Fest 2022 открыли руководитель Управления спорта Алматы Ерден Хайруллин и директор спортивно-культурного комплекса Ержан Саурыков. Они поздравили алматинцев с Днем Республики и пожелали процветания спорту.
Сегодняшнее мероприятие Sport Fest Almaty является прекрасной возможностью поделиться спортивными навыками, опытом, познакомиться друг с другом и завести новых друзей. На сегодняшний день в наших спорткомплексах функционируют порядка 20 спортивных секций. В ближайшее время благодаря привлечению частных инвестиций будут открыты ряд спортивных залов в Baluan Sholak Arena. Ержан Саурыков
Фото: пресс-служба акимата Алматы
У фестиваля была насыщенная программа: презентации и мастер-классы от прославленных чемпионов – Елдоса Жумаханова, Асу Алмабаева и Фаниля Рафикова.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Также прошли показательные выступления спортивных секций, функционирующих во Дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака, ледовой арене Olimpic и Sport Complex ABAI.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Читайте также