В Алматы состоялся спортивный фестиваль Almaty Sport Fest

Сегодня, 23 октября 2022 года, в честь Дня Республики и 55-летия Дворца спорта имени Балуана Шолака в Алматы на главной арене дворца прошел фестиваль Almaty Sport Fest 2022, сообщает Zakon.kz.

Цель фестиваля – показать жителям и гостям мегаполиса спортивные объекты города, которые расположены в шаговой доступности, где круглогодично можно заниматься спортом и с пользой проводить досуг.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Almaty Sport Fest 2022 открыли руководитель Управления спорта Алматы Ерден Хайруллин и директор спортивно-культурного комплекса Ержан Саурыков. Они поздравили алматинцев с Днем Республики и пожелали процветания спорту.

Сегодняшнее мероприятие Sport Fest Almaty является прекрасной возможностью поделиться спортивными навыками, опытом, познакомиться друг с другом и завести новых друзей. На сегодняшний день в наших спорткомплексах функционируют порядка 20 спортивных секций. В ближайшее время благодаря привлечению частных инвестиций будут открыты ряд спортивных залов в Baluan Sholak Arena. Ержан Саурыков

Фото: пресс-служба акимата Алматы

У фестиваля была насыщенная программа: презентации и мастер-классы от прославленных чемпионов – Елдоса Жумаханова, Асу Алмабаева и Фаниля Рафикова.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также прошли показательные выступления спортивных секций, функционирующих во Дворце спорта и культуры им. Балуана Шолака, ледовой арене Olimpic и Sport Complex ABAI.

Фото: пресс-служба акимата Алматы