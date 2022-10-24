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Александр Бублик сохранил 38-ю позицию в рейтинге ATP

Позиция казахстанских теннисистов в ATP Фото: Instagram/bublik
Другой казахстанский теннисист Тимофей Скатов поднялся на 12 позиций и стал 146-м лучшим теннисистом мира, сообщает Zakon.kz.

Лидерами одиночного разряда остаются испанские теннисисты Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль. Третье место за спортсменом из Норвегии Каспером Руудом.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик на 38-й строчке. Тимофей Скатов поднялся на 12 строк и стал 146-м.

В парном разряде казахстанец Андрей Голубев потерял одну позицию – 55-е место, Александр Недовесов потерял две позиции и остановился на 63-м месте. Александр Бублик отдалился на две позиции — 169-й.

В парном разряде лучшим теннисистом является Раджив Рам из США, на второй строчке британец Джо Сэлисбери. Третье место у британца Нила Скупски.

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