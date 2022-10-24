В ряде районов Костаная до конца месяца не будет света

Фото: pixabay

В связи с выполнением планово-эксплуатационных работ на ЛЭП в нескольких районах Костаная будет произведено отключение электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

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