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В ряде районов Костаная до конца месяца не будет света

не будет света, отключение электричества Фото: pixabay
В связи с выполнением планово-эксплуатационных работ на ЛЭП в нескольких районах Костаная будет произведено отключение электроэнергии, сообщает Zakon.kz.

Согласно плану работ Костанайской горэлектросети ТОО "ЭПК-forfait", в Костанае с 24 по 29 октября отключат потребителей частного сектора и спальных районов:

  • 26, 27 октября с 10:00 до 18:00 – частный сектор: ул. Мира, д. 11-20а, ул. Рудненская, д. 8-18а,18б,12/1,12/2;

  • 24, 26 и 27 октября с 10:00 до 18:00 – частный сектор: квартал 60: 60/1-60/33, квартал 61: 61/1-61/20, квартал 64: 64/1-64/16;

  • 26 октября с 10:00 до 14:00 – магазин "Алтын", ТОО "Медтехника Казахстан" по ул. Баймагамбетова, д. 302;

  • частный сектор: ул. Алтынсарина, д. 193-227, ул. Дулатова, д. 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/27, ул. Байтурсынова, д. 186-260, 221/1-221/20, 245/1-245/22, ул. Баймагамбетова, д. 242-320, ул. Валиханова, д. 2-41, 21/1-21/4;

  • 28 октября с 10:00 до 18:00 – Картинная галерея по ул. Алтынсарина, д. 113, павильоны, кафе и цветочные киоски по пр. Аль-Фараби (р-н Центрального сквера).

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