В ЗКО наградили за труд лучших западноказахстанцев

Аким области Гали Искалиев вручил награды 31 жителю Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Накануне национального праздника Дня Республики ряду западноказахстанцев вручили государственные награды на торжественном мероприятии во Дворце культуры "Атамекен".

На заре независимости перед страной стояли очень сложные испытания как социально-экономического, так и политического характера. Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает, что согласие и единство, мудрость и взаимопонимание способствуют движению вперед всей страны. Мы преодолели кризис начала 90-х годов в сфере сельского хозяйства, когда крестьянами высказывались пессимистические прогнозы. Сейчас видим ежегодный рост в секторе АПК. К примеру, растет поголовье лошадей, КРС и МРС, построены новые мясо- и маслокомбинаты, теплицы, в области начали сеять новые виды культур и приобретать современную сельхозтехнику. Вместо колхозов и совхозов сформировался целый класс частных фермерских хозяйств, которые применяют современные технологии и успешно развиваются, обеспечивая села рабочими местами, создавая хорошие условия для комфортной жизни сельчан. Мы укрепили казахстанскую государственность, сохранили единство народа, реализуем стратегию поступательной модернизации, построили современную рыночную экономику. Сегодня Казахстан как независимое государство занимает свое особое место на мировой арене, выступая инициатором многих глобальных предложений. Аким области Гали Искалиев

Как отметил аким области, за годы независимости в регионе сформировалась такая отрасль, как кораблестроение, завод "Зенит" выпустил 34 судна различной модификации. Ввод четырех газотурбинных электростанций позволил добиться полной энергонезависимости региона и экспортировать электроэнергию в остальные регионы Казахстана.

За последние 15 лет было построено более 2,3 км газопровода, введено в эксплуатацию около 200 объектов газификации. Сегодня газифицированы все 12 районных центров, продолжается газификация сельских населенных пунктов. До конца текущего года голубым топливом будут обеспечены 99% западноказахстанцев. Поднялся и уровень обеспеченности населения чистой питьевой водой – почти 90%.

Ряд производств сохранил основное направление своего бизнеса. Также заработали новые заводы и фабрики, которые производят нефтегазовое сложное оборудование, специальную автотехнику, термостойкое стекло, моторное топливо, полимерные трубы, производственные кабели, трансформаторы, мебель и многое другое.

Активно ведется жилищное строительство – введено около 7 млн кв. м жилья. Целенаправленно развивается и инфраструктура области. Построено и реконструировано свыше 3 тыс. км автодорог. Если ранее только пять из 12 районных центров были связаны с Уральском асфальтированной дорогой, то сейчас таких осталось всего два, в которых тоже строится дорога. Начиная с 2000-х годов в регионе было построено 68 зданий школ, в 229 учебных заведениях был проведен капремонт.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

На торжественном мероприятии в честь Дня Республики 31 западноказахстанец получил государственные награды из рук акима области.

Среди награжденных орденом "Парасат" были отмечены заслуги Д. Муштановой, орденом "Құрмет" – К. Мусиной, Я. Лукпановой, кавалерами ордена "Еңбек даңқы" III степени стали Г. Жумашева, А. Куанаев, медалью "Ерен еңбегі үшін" наградили Г. Дошмуканову, О. Дунаеву, К. Есендиярова, Ж. Кенжину, Г. Матевосяна, Р. Насырова, А. Салимова, А. Стасюкевича и многих других. Медаль "Шапағат" вручена Н. Жумашеву, С. Тенишевой. Ряд жителей области получили почетные грамоты за свой самоотверженный труд на благо республики.

Лучшие творческие коллективы области и города выступили на празднике с концертной программой.