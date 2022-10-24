В Байконуре проходят антитеррористические учения

Жителей Байконура предупредили, что на территории города в течение недели будут проходить антитеррористические и командно-штабные учения, а также проверка городской системы оповещения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении безопасности и режима администрации Байконура, на территории города в период с 24 по 28 октября 2022 года планируются следующие мероприятия:

антитеррористическое учение "Экран-Байконур 2022", проводимое с целью отработки практических действий по управлению контртеррористической операцией, минимизации и ликвидации последствий террористического акта;

27 октября – общегородская тренировка по оповещению и информированию населения и действиям по сигналу "Внимание всем!". В рамках мероприятия будет проводиться проверка городской системы оповещения и информирования населения;

28 октября – командно-штабное учение "Осень-2022" с органами управления и силами системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Байконура.

В ведомстве уточнили, что в связи с проводимыми учениями будут введены ограничения на передвижение в кварталах и внутриквартальных территориях города по улицам Мира, Сейфуллина и проспекту академика Королева.

В связи с запланированными мероприятиями Управление безопасности и режима администрации Байконура просит жителей города отнестись с пониманием и ограничить свое перемещение в указанных районах при проведении учений, без острой необходимости, – говорится в сообщении.