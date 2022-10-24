В Экибастузе накануне Дня Республики 108 семей получили жилье
Это жители города, ожидавшие очереди на жилье из государственного жилищного фонда: люди с особыми потребностями, многодетные и неполные семьи, сироты и другие.
Это большое событие для нашей большой семьи. Поздравляю всех с наступающим национальным праздником! – поделилась радостью Айдана Мухамедьянова, получившая ключи от своей квартиры из рук акима Павлодарской области Абылкаира Скакова.
В этом году в микрорайоне сдали два жилых дома, идет строительство еще двух. Всего за три года в Экибастузе возвели 16 многоэтажек. Кроме того, в новом микрорайоне построили детский сад на 260 мест. В нем есть бассейн, медицинский блок и все остальное для полноценного развития воспитанников учреждения.
Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
Для экономики города это новые рабочие места и развитие торговли и МСБ, – поделился Скаков. – Все это наглядная реализация комплексного плана развития Экибастуза, инициированного и одобренного в прошлом году главой государства. Помимо крупных инвестпроектов, план предусматривает открытие малых и средних коммерческих объектов. Но главное – КПР нацелен на создание благоприятных условий для жизни жителей Экибастуза и его пригорода. Абылкаир Скаков
Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
Вы заняты в разных сферах, каждая из которых требует особого подхода. Но что и как бы вы ни делали, вы делаете это, бережно относясь к фундаментальным ценностям казахстанского народа: справедливости, равноправия и единства. Эти принципы обрели еще более глубокое значение после событий начала этого года и легли в основу преобразований, инициированных главой государства.Абылкаир Скаков
Значительную часть награжденных составили педагоги региона. Они отметили особое внимание государства к их труду и выразили уверенность, что будущее страны в руках образованной, интеллектуальной нации.