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В Экибастузе накануне Дня Республики 108 семей получили жилье

новоселье в Экибастузе Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области
В Экибастузе меньше чем за три года застроили новый микрорайон. Накануне там сдали еще один многоэтажный дом, в котором квартиры получили 108 семей, сообщает Zakon.kz.

Это жители города, ожидавшие очереди на жилье из государственного жилищного фонда: люди с особыми потребностями, многодетные и неполные семьи, сироты и другие.

Это большое событие для нашей большой семьи. Поздравляю всех с наступающим национальным праздником! – поделилась радостью Айдана Мухамедьянова, получившая ключи от своей квартиры из рук акима Павлодарской области Абылкаира Скакова.

В этом году в микрорайоне сдали два жилых дома, идет строительство еще двух. Всего за три года в Экибастузе возвели 16 многоэтажек. Кроме того, в новом микрорайоне построили детский сад на 260 мест. В нем есть бассейн, медицинский блок и все остальное для полноценного развития воспитанников учреждения.

новоселье в Экибастузе

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Как отметил Абылкаир Скаков, новое строительство в Экибастузе – это часть реализации комплексного плана развития города. К ней же глава региона отнес открытие автосалона известного южнокорейского бренда в Экибастузе.

Для экономики города это новые рабочие места и развитие торговли и МСБ, – поделился Скаков. – Все это наглядная реализация комплексного плана развития Экибастуза, инициированного и одобренного в прошлом году главой государства. Помимо крупных инвестпроектов, план предусматривает открытие малых и средних коммерческих объектов. Но главное – КПР нацелен на создание благоприятных условий для жизни жителей Экибастуза и его пригорода. Абылкаир Скаков

аким Павлодарской области вручил ключи от квартир

Фото: пресс-служба акимата Павлодарской области

Отметим, что вручение ключей новоселам было приурочено к национальному празднику Дню Республики. В преддверии знаменательной даты в регионе также чествовали жителей области, получивших государственные награды. 83 представителя различных отраслей были награждены за вклад в развитие страны.

Вы заняты в разных сферах, каждая из которых требует особого подхода. Но что и как бы вы ни делали, вы делаете это, бережно относясь к фундаментальным ценностям казахстанского народа: справедливости, равноправия и единства. Эти принципы обрели еще более глубокое значение после событий начала этого года и легли в основу преобразований, инициированных главой государства.Абылкаир Скаков

Значительную часть награжденных составили педагоги региона. Они отметили особое внимание государства к их труду и выразили уверенность, что будущее страны в руках образованной, интеллектуальной нации.

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