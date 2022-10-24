В Уральске прошла презентация новой книги к 100-летию Маншук Маметовой

К 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Маншук Маметовой вышла в свет книга Максата Тажмурата "Неизвестная война Маншук", сообщает Zakon.kz.

Презентация книги состоялась на международной научно-практической конференции "Қаһарман қызы қазақтың" во Дворце культуры "Атамекен".

В работе конференции участвовали ученые-историки, краеведы из различных уголков Казахстана, а также руководители поисковых отрядов из Москвы, города Невеля Псковской области, Волгоградской области, а также родственники Маншук Маметовой, ветераны труда, работники культуры, представители средств массовой информации.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В основе книги лежит биография и боевой путь героини. Презентация книги прошла с участием заместителя акима области Бакытжана Нарымбетова, краеведа, ученого Жайсана Акбая и автора книги, писателя-эссеиста, кандидата филологических наук Максата Тажмурата.

Из нашего региона на фронты Великой Отечественной ушли 76 тыс. человек, половина из них не вернулись с полей сражений, 45 западноказахстанцев заслужили звание Героя Советского Союза. О подвиге Маншук написано немало произведений, созданы фильмы. Она – дочь казахского народа, в ней воплотились все самые лучшие национальные черты, ведь она воспитывалась на свободолюбивых поэмах Махамбета и Исатая, кюях Курмангазы. Образ героини несет в себе огромное воспитательное значение для подрастающего поколения. Земляки чтят и помнят подвиг бесстрашной девушки, ее имя присвоено международному аэропорту Уральска. Аким области Гали Искалиев обратился к руководству Национального банка РК с предложением выпустить сувенирные монеты "Маншук Маметова". Есть в городе музей Маметовой. Хотелось бы поблагодарить наших гостей, приехавших на 100-летие Маншук Маметовой, в особенности родственников героини: Шолпан Маметову и Шолпанай Аманжолову, кандидата биологических наук, а также автора книги – Максата Тажмурата. Огромная благодарность ученым-краеведам из соседней РФ. Заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов

По словам автора книги Максата Тажмурата, жизнь и подвиг славной дочери казахского народа Маншук Маметовой вызывают интерес и остаются актуальными и в наши дни.

За время с момента окончания Второй Мировой войны до нынешних дней на земном шаре произошло свыше 300 вооруженных конфликтов с участием 160 государств, которые унесли свыше 7 млн человеческих жизней. Вызывает тревогу то обстоятельство, что, начиная с 2011 года, число вооруженных столкновений только нарастает. Сильная идеология, патриотизм, единая казахстанская нация противостоят любым провокационным действиям, посягающим на независимость Казахстана. Максат Тажмурат

Зрителей впечатлил видеоролик, снятый юными волонтерами города Невель Псковской области, где сооружен памятник Маншук и ее имя носит одна из центральных улиц города. Маншук во время Великой Отечественной войны служила пулеметчицей в составе 21-й гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта. Первая казахская женщина, которой было присвоено звание Героя Советского Союза. 15 октября 1943 года в тяжелых боях за освобождение города Невеля при обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулеметного расчета, будучи тяжело раненой осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

По словам директора института социальной памяти Академии военных наук России, доцента МГИМО, кандидата социологических наук Александра Ужанова, в интересах защиты военно-мемориального наследия – памятников и воинских захоронений советских воинов, с 2011 года в России началась Международная эстафета памяти и благодарности "Родина подвига – Родина героя", к которой с 2020 года подключился и Казахстан. На данный момент сформировано несколько инициатив увековечения памяти Героев Советского Союза, воинов-казахов и уроженцев Казахстана.