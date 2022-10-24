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Соревнования по конкуру проходят в Астане

Астана, День Республики, соревнования Фото: Zakon.kz
В Национально-культурном комплексе "Этноауыл" в рамках празднования Дня Республики стартовали соревнования по конным видам спорта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Состязания по конкуру организованы Федерацией национальных и олимпийских видов конного спорта города Астаны, столичным управлением физической культуры и спорта и Дирекцией по проведению спортивно-массовых мероприятий. Турнир пройдет на специальном крытом конкурном поле.

Турнир, Астана, День Республики

Фото: Zakon.kz

Конкур считается наиболее зрелищным видом конного спорта. Побеждает тот, кто сможет преодолеть несколько препятствий определенной высоты за определенное время. Судьи обращают внимание на скорость и чистоту прохождения маршрута. За каждый сбитый барьер насчитываются штрафные секунды.Пресс-служба столичного управления физической культуры и спорта

Турнир, Астана, День Республики

Фото: Zakon.kz

Сегодня прошли предварительные состязания: молодые наездники опробовали новую площадку.

Турнир, Астана, День Республики

Фото: Zakon.kz

Конным спортом занимаюсь три года, сегодня буду выступать по высоте 120 см, участников очень много, очень сильных, будет сложно. Ипподром красивый, большой. Потрясающие манеж, плац, скаковое поле, конюшня. Очень удобный ипподром. Здесь все рядом. Участница турнира по конкуру из Караганды Сим Ника

Сим Ника, Астана, Караганда

Фото: Zakon.kz

Главный турнир пройдет завтра, 25 октября, после церемонии открытия нового ипподрома "Аргымак".

В нем примут участие порядка 45 всадников из четырех регионов – Карагандинской, Алматинской и Акмолинской областей и города Астаны. Финал по конкуру пройдет в трех номинациях. Государственный тренер по олимпийским видам конного спорта Аманжол Хасенов

Организаторы говорят, что участники должны будут показать уровень своей подготовки. В олимпийской дисциплине будут состязаться наездники в трех категориях: "Открытый класс", "Молодые лошади гандикап" и "Дети". В первой дисциплине примут участие всадники от 12 до 15 лет включительно, во второй и в третьей – от 16 лет. Общий призовой фонд соревнований составляет около 7 млн тенге.

Астана, День Республики, турнир

Фото: Zakon.kz

Также завтра ждут участников. По предварительным данным, в скачках примут участие спортсмены из всех регионов страны.

Кроме того, 25 октября пройдут состязания по аламан и төп-бәйге с дистанциями 20 и 14 км и призовыми фондами 18 млн тенге.

Главная цель состязаний – популяризация национальных и олимпийских видов спорта, выявление перспективных всадников и лошадей. Аманжол Хасенов

Следует отметить, что среди зрителей төп-бәйге также будут разыгрываться ценные призы – билеты для участия в розыгрыше будут бесплатно раздавать при входе.

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