Ситуация в Украине: в стране может начаться массовая мобилизация, РФ обвиняет Киев в создании "грязной бомбы"

Киев имеет производственную базу и научный потенциал для создания "грязной бомбы", а также предприятия, обладающие запасами радиоактивных веществ, считают в Министерстве обороны РФ.

Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом "грязной бомбы" – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также Россия запросила заседание СБ ООН в связи с просьбой Британии, Германии и Франции к генсеку организации о расследовании по беспилотникам в Украине.

Украина пригласила экспертов МАГАТЭ, чтобы проверить обвинения РФ в создании "грязной бомбы".

Помимо этого, Сергей Лавров напомнил, что Украина до сих пор не предоставила каких-либо данных о людях, которые, якобы, погибли из-за действий российских военных в Буче.

В Украине может начаться массовая мобилизация из-за частичной мобилизации в РФ, пишет "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинском Минобороны.

В большинстве областей Украины сегодня была объявлена воздушная тревога.

Украина должна сама решать, когда она будет готова пойти на переговоры с РФ – Евросовет.

Власти Херсонской области объявили о формировании в Херсоне территориальной обороны. Говорится, что вступить в нее смогут все мужчины, остающихся в настоящее время в городе.

Украинские военные выпустили 19 ракет по Новой Каховке в Херсонской области, три из них разорвались на территории Каховской ГЭС, рассказал глава городской администрации Владимир Леонтьев.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что не стоит надеяться на то, что у России закончится вооружение. По словам Медведева, РФ кратно увеличивает выпуск вооружений по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.