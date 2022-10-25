Немецкие ученые утверждают, что что доказали лабораторное происхождение коронавируса

Группа из трех ученых из Германии утверждает, что нашла доказательства лабораторного происхождения коронавируса, сообщает Zakon.kz.

По их мнению, патоген на 99,9% искусственная копия естественного вируса. Об этом сообщил в воскресенье телеканал n-tv. Работа опубликована в электронной библиотеке bioRxiv.

В сочетании с другими молекулярными уликами наши результаты показывают, что этот вирус на 99,9 процента является искусственной, вероятно, манипулированной копией естественного вируса. Автор исследования Валентин Бруттель

Валентин Бруттель пояснил, что лаборатории, генетически изменяющие РНК-вирусы (как и Sars-CoV-2), собирают генетический материал из отдельных элементов ДНК, а рядом с местами соединения таких элементов как раз и остаются своего рода "отпечатки".

Ученые подчеркнули, что в искусственных вирусах такие "отпечатки" всегда появляются в определенном порядке, тогда как в естественных вирусах они расположены в случайном порядке. По результатам исследований ученых, в случае Sars-CoV-2 можно найти этот образец, хотя в близкородственных вирусах его нет.

Согласно результатам исследования, SARSCoV-2 "с высокой вероятностью мог возникнуть как инфекционный клон, собранный in vitro".

Ранее комиссия по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet опубликовала доклад по итогам двух лет исследований. В нем допускается, что COVID-19 мог возникнуть в лаборатории. В документе сказано, что США отказываются раскрывать подробности исследований вирусов, связанных с COVID-19, и это мешает провести полноценную независимую экспертизу, с помощью которой можно было бы ответить, как появился COVID-19.