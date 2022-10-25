Праздничный концерт провел в Астане Государственный театр танца "Наз"

Ко Дню Республики ГККП Государственный театр танца "Наз" акимата Астаны провел праздничный патриотический концерт "Республикам Қазақстан", передает корреспондент Zakon.kz.

Концерт, по словам организаторов, нацелен на сохранение исторической памяти, укрепление связи поколений и единства народа. Также он направлен на продвижение ценностей общественного согласия, благотворительности, социальной солидарности и взаимной поддержки.

Этот концерт посвящен Дню Республики. Этот праздник долгое время был "забыт", теперь мы очень рады, что он снова отмечается в Казахстане. Как театр танца, мы говорим языком тела. И наша программа посвящена нашим национальным обычаям, возрождению уникальной казахской культуры. В наших концертах всегда звучит домбра, как душа народа. И, конечно, мы показываем красоту и изящество в женских танцах, экспрессию и силу – в мужских. Художественный руководитель Кадиша Агимбаева

Открыл концерт танец "Жастар" – динамичное сценическое действие, рассказывающие о бурлящей энергии, смелости и яркости молодости. В программу концерта также вошли хореографические и вокальные композиции, посвященные традиционным обрядам – "Тұсаукесер", раскрывающие богатство казахского национального словесного жанра – "Қайым айтыс", патриотические песни и танцы.

Фото: Zakon.kz

Финальный танец концертной программы – "Ақ жайық" рассказывает о встрече двух влюбленных, о создании и сохранении семейного очага. Затем звучит патриотическая песня "Өз елім". Считаю, что мы как деятели искусства должны воспитывать своего зрителя, давать надежду, формировать ценности мира и согласия, патриотизма. Художественный руководитель Кадиша Агимбаева

В репертуаре театра есть танцы, посвященные любви, нежности и доверию, рассказывающие о любви и мире. Есть и вокальные композиции, воспевающие красоту родной земли.

Важное значение для постановок имеют костюмы, они у нас не только очень красивые, но и имеют глубокий смысл. Эти костюмы, конечно, дорогие, но их ценность неизмеримо выше тех сумм, которые на них потрачены. Создавая новый танец, мы отрабатываем с дизайнерами смысл хореографии, идею, которую хотим выразить. Мы изучаем материалы в музеях, перелопачиваем груды литературы. Главное ведь не просто чтобы костюм блестел, как елка. Необходимо, чтобы зритель видел красоту, которая заставляет задуматься. Художественный руководитель Кадиша Агимбаева

Фото: Zakon.kz

Государственный театр танца "Наз" – хореографический коллектив, основанный в 1999 году. Он растет вместе со столицей. Репертуар театра состоит из различных танцев народов мира, хореографических представлений и композиций. Театр – активный участник всех культурно-массовых и праздничных мероприятий в столице и за ее пределами. Ни одно крупномасштабное мероприятие не проходит без участия этого коллектива.