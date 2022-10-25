В Уральске мать с тремя детьми переночевала на остановке

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние малыша удовлетворительное. В полиции отметили, что мать детей не употребляет алкоголь, сообщает Zakon.kz.

Маму с детьми на автобусной остановке в районе Мясокомбината заметил участковый во время обхода, сообщили в полиции.

Ей некуда было идти и она ночевала с детьми прямо на остановке.

После выяснения обстоятельств всех доставили в управление полиции, а позже двоих четырехлетних близнецов отправили в Центр поддержки детей, 11-месячного сына поместили в больницу. Там его полностью обследуют, а матери помогут с трудоустройством.