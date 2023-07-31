В Акмолинской области мужчину подозревают в насилии над тремя детьми

Отца семейства подозревают в насилии над собственными тремя детьми в Акмолинской области. Как сообщили Zakon.kz в региональной полиции, назначена судмедэкспертиза.

О произошедшем на странице в Instagram заявила правозащитница Дина Тансари.

"Село Старый Колутон, Астраханский район. Родители пьющие, детей насилует отец. Данную информацию волонтерам сообщила бабушка детей", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что публикация изучена.

"По факту начато досудебное производство по ст. 122 ч.2 УК РК (Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста)". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Кроме того, по данным правоохранителей, трех детей (7, 9 и 11 лет) осмотрели медики. Специалисты телесных повреждений не выявили.

"Вместе с тем, в рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Также под публикацией в комментариях пресс-служба Министерства просвещения заявила, что вопрос взят на контроль.

"По данному факту на место были направлены руководитель отдела образования и сотрудники органов внутренних дел. По информации органов внутренних дел, начато досудебное расследование". Пресс-служба Министерства просвещения РК

19 июля 2023 года стало известно, что в Алматы дочери обвинили отца в неоднократном изнасиловании: старшая впервые пострадала от домогательств в 2015 году, младшая – в 2020 году. По данному факту сотрудники департамента полиции южной столицы расследуют уголовное дело.