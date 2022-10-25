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Названы три знака зодиака, представителей которых вскоре ждет финансовый успех

Природа Фото: pixabay
С 25 октября начинается коридор затмений – непростой период для большинства людей. Однако представителям трех знаков зодиака, наоборот, крупно повезет в это время, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал известный астролог Павел Глоба, пишет ktv-ray.ru.

Овен

Овнам коридор затмений сулит испытание, зато плоды их побед останутся с ними надолго. Тем более что сама фортуна на стороне Овнов: беритесь за любые задачи и ставьте любые цели. Благоприятный климат установится в деловой и финансовой сфере, причем надолго. Астролог советует использовать это время для формирования "подушки безопасности" на будущее.

Лев

С 25 октября представители данного знака зодиака станут настоящими счастливчиками. Все будет складываться в вашу пользу. Однако Глоба предупреждает: пожинайте плоды своего труда, но не тратьте время и ресурсы на месть недругам. Лучше возьмитесь за новые проекты.

Стрелец

Самое время идти на риск, ведь вероятность проигрыша очень мала. По мнению астролога, с 25 октября Стрельцы смогут уладить не только финансовые, но и личные вопросы. Старайтесь не терять времени даром, используйте благосклонность Вселенной.

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