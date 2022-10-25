Вредные привычки в еде назвали эксперты

Названы две "безобидные" привычки в еде, которые могут пагубно отразиться на здоровье, сообщает Zakon.kz.

Современный ритм жизни диктует свои правила. Многие давно смирились с необходимостью есть "на бегу". Однако диетологи не советуют быстро поглощать пищу, пишет портал "PROГород". Это чревато болями в желудке и сильными вздутиями. Вдобавок такая привычка может привести к ожирению: если глотать еду, не прожевав ее тщательно, в мозг не будет поступать информация о насыщении.

Не стоит также бездумно добавлять в блюда и напитки сахар и соль. Знакомые вкусовые добавки зачастую становятся причиной серьезных заболеваний, а сократить их количество в рационе для большинства – непростая задача. Вместе с тем сахар и соль в большом количестве провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний.