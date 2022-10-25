Госсекретарь США поздравил казахстанцев с Днем Республики

Энтони Блинкер заявил, что США привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана. Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений в предстоящие годы, сообщает Zakon.kz.

День Республики посвящен провозглашению независимости Казахстана. С момента обретения независимости Казахстан является лидером в области нераспространения, разоружения, а также глобального диалога, который продвигает усилия в области международного мира и безопасности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Соединенные Штаты решительно поддерживают программу реформ Казахстана и выступают за ее полную реализацию посредством осуществления конкретных, прозрачных действий. Казахстан является ценным экономическим и торговым партнером в самом сердце Центральной Азии, и мы ценим его активную роль в продвижении общих целей в регионе. Энтони Блинкен

Госсекретарь отметил, что США являлись одной из первых стран, признавших независимость Казахстана.

Мы гордимся нашей прочной 31-летней дружбой с народом Казахстана. Вместе мы продолжим продвигать наши общие приоритеты, которыми являются мир, процветание и стабильность в регионе и за его пределами. Энтони Блинкен

25 октября в Казахстане отмечают День Республики. Праздник вернули в календарь спустя 13 лет после предложения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ранее глава государства поздравил казахстанцев с праздником.