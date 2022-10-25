Казахстанцы отмечают национальный праздник – День Республики

Сегодня впервые после 13-летнего перерыва казахстанцы отмечают государственный праздник – День Республики, восстановленный нынешним летом по инициативе президента страны, сообщает Zakon.kz.

В этом году нашему государству исполняется 31 год, но первые шаги к Независимости были сделаны еще раньше, в 1990 году.

25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики. В честь этого события в 1995 году этот день был объявлен национальным праздником - Днем Республики.

В декабре 2001 года Дню Республики был присвоен статус государственного праздника.

В 2009 году отношение к нему изменилось: провозглашение государственного суверенитета стали считать промежуточным этапом, после которого наступило более важное событие — провозглашение независимости Казахстана. Поэтому в апреле 2009 года празднование Дня Республики отменили. Почему праздник отменили?

Фото: из личного архива Заремы Абдуллиной

Комментируя этот вопрос,отметила: "Многие эксперты полагали, что в декларации был провозглашен суверенитет Казахской ССР, а не Казахстана. Там подчеркивалось, что люди могут сохранить гражданство СССР. Также она не гарантировала полную самостоятельность Казахстану в международных отношениях. Страна находилась в составе СССР, хотя и имела право выйти из него. Только после принятия Закона "О государственной независимости" Казахстан обрел юридически оформленный статус независимого государства, признанного мировым сообществом".

16 июня 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника. Токаев предложил вернуть Дню Республики статус национального праздника.

Фото: akorda.kz

По мнению главы государства, День Республики должен стать символом смелого шага страны к государственности. 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Президент подчеркнул, что первоначальное значение Дня Независимости будет сохранено, "этот день остается главным национальным праздником. Однако его следует отмечать как день памяти наших национальных героев, внесших значительный вклад в обретение независимости".

Примерно месяц назад, 29 сентября, Касым-Жомарт Токаев подписал закон о возвращении 25 октября – Дня Республики в число государственных праздников. Комментируя данное решение на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий отличившимся казахстанцам, президент заметил, что День Республики как главный национальный праздник должен стать поистине всенародным, его необходимо наполнить глубоким идеологическим содержанием и практической значимостью.

Таким образом, с этого года, после внесенных поправок в законодательство, День Республики стал единственным национальным праздником страны.

Возрождение Дня Республики – это очень важный исторический шаг, призванный возвысить дух нашего народа и укрепить нашу государственность. Этот памятный день станет праздником, который продемонстрирует взаимопонимание наших граждан, стремление всего нашего народа к свободной жизни и самостоятельности. … Мы должны укреплять основу нашей независимости и преодолеть все препятствия на пути к процветанию нашей страны. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Фактически "Декларация о государственном суверенитете КазССР" от 25 октября 1990 г. подготовила почву и заложила возможности для свободного и независимого развития страны, отметила профессор Зарема Абдуллина.

Тот факт, что День Республики был восстановлен и ему возвращен статус национального праздника, говорит о том, что декларация о суверенитете страны является первым значительным шагом на пути к независимости, точкой отсчета новейшей истории Казахстана, значение которой было несправедливо забыто. Фактически День Республики - это символ мужественного шага страны к государственности. Профессор, директор департамента молодежной политики Алматинского университета энергетики и связи им. Гумарбека Даукеева Зарема Абдуллина

Неслучайно инициатива президента по восстановлению Дня республики и придания ему статуса этого праздника была озвучена на заседании Национального курултая.

Фото: из личного архива Армана Токтушакова

По мнению, Национальный курултай это новая площадка, нацеленная на выстраивание общественного диалога.

Речь идет о реформировании государственных праздников в стране. Праздники - важная идеологическая составляющая проводимой президентом политики. Теперь День Республики будет у нас главным национальным праздником. Под национальными праздниками подразумеваются праздники, установленные в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение и оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.

Поэтому дата празднования Дня Республики – 25 октября была установлена не случайно. Именно 25 октября постановлением Верховного совета Казахской ССР, являвшегося на тот момент законодательным органом, была принята Декларация о государственном суверенитете КазССР.

- По сути, это был первый шаг в сторону формирования полноценного независимого государства, - подчеркнул Арман Токтушаков. - Декларация положила начало процессу формирования суверенной государственности. Это первый в новейшей истории нашей страны нормативный правовой документ, который определил Казахстан как самостоятельное суверенное государство.

На основе принципов этой декларации примерно через год - 16 декабря 1991-го был принят конституционный закон о государственной независимости. И декларация о государственном суверенитете, и закон о государственной независимости заложили основы конституционного развития страны. Речь идет о том, что основные идеи, которые были заложены в декларации и законе, отразились в конституциях 1993-го и 1995-го годов, которые уже полностью сформировали статус Республики Казахстан. Поэтому возвращение Дня Республики в качестве национального праздника очень актуально. Эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков

Что немаловажно, в декларации был уже заложен такой важный принцип как разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную. Президент Казахской СССР являлся главой республики и олицетворял исполнительную власть. Законодательную власть представлял Верховный совет, который в дальнейшем стал двухпалатным парламентом, судебную власть – Верховный суд. Также можно отметить, в декларации единственным источником власти был народ, то есть в ней были заложены основы демократического развития страны. Поэтому декларация имеет важное политическое значение и восстановление Дня Республики актуально, считает эксперт.

Фото: из личного архива Рустама Кайрыева

Мнение эксперта разделяет: "25 октября однозначно является одной из ключевых дат в укреплении нашей независимости, поэтому решение главы государства вернуть День Республики и придать ему статус национального праздника считаю правильным решением".

Благодаря приобретению статуса национального праздника, молодые казахстанцы будут знать, и понимать историю развития своей страны, как она шла к независимости, о которой столетиями мечтали наши деды и прадеды, каким был пройденный к этому путь. Без полного знания своей истории, мы не сможем строить свое будущее, открывать новые горизонты для конкурентоспособности Казахстана. Теперь, как сказал президент, важно определить новые стратегические ориентиры для дальнейшего развития. Председатель Союза уйгурской молодежи, член Ассамблеи народа Казахстана Рустам Кайрыев

Фото: из личного архива Махмута Телегусова

Путь к обретению независимости и суверенной государственности был для нашего народа не простым и возрождение Дня Республики действительно является очень важным историческим шагом, выразил свое мнение

Генералитет Казахстана полностью поддерживает инициативу президента по восстановлению Дня Республики. Это не просто праздник, это стремление нашего народа к сохранению и укреплению нашей государственности, к созданию Нового Справедливого Казахстана, к коренной перестройке страны. Это нелегкая задача, но выполнимая.

Фото: Zakon.kz

Казахстанцы дружно и активно празднуют День Республики. Во всех регионах и уголках страны идут торжественные мероприятия, концерты с участием известных певцов и художественной самодеятельности, спортивные состязания, научные конференции, различные творческие конкурсы и так далее.

Фото: Изтурган Алдауев

Указом президента национальный праздник День Республики является выходным днем. В этом году казахстанцы отдыхают три дня: 23, 24 и 25 октября.