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Сотрудники Twitter выступили против планов Маска сократить 75% штата

Маск уволит работников Twitter Фото: pixabay
Они составили черновой вариант открытого письма, в котором потребовали от "нынешнего и будущего руководства" уважения, безопасности и защиты своих прав и льгот, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Twitter составили черновой вариант открытого письма, в котором раскритиковали план предпринимателя Илона Маска, намеревающегося приобрести соцсеть и уволить почти 75% работников, сообщает Time.

План Илона Маска уволить 75% сотрудников Twitter нанесет ущерб способности компании работать в интересах общественного диалога. Угроза такого масштаба безрассудна, подрывает доверие наших пользователей и клиентов к платформе и является прозрачным актом запугивания работников. <...>. Мы призываем руководство Twitter и Илона Маска прекратить эти неосмотрительные угрозы увольнения. Мы как работники заслуживаем конкретных обязательств, чтобы мы могли продолжать сохранять целостность нашей платформы.из письма сотрудников компании

Работники потребовали от "нынешнего и будущего руководства" уважения, безопасности и защиты своих прав и льгот.

Пока неизвестно, сколько именно сотрудников компании подписали письмо.

Ранее Илон Маск заявил потенциальным инвесторам, что планирует сократить почти 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании. Речь идет об уменьшении штата с нынешних 7,5 тыс. человек до чуть более 2 тыс. работников.

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