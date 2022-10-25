Как празднуют День Республики в области Абай

В Семее праздник начался со спортивных мероприятий на стадионе "Спартак". В областном центре и районах прошли автопробеги, приуроченные к Дню Республики, сообщает Zakon.kz.

В течение дня в музеях и библиотеках города семейчан проходит День открытых дверей. На площадях, Арбате и набережной Иртыша проходят праздничные концерты, парад этнокультурных объединений Дома Дружбы и тематические выставки. Завершится день праздничным фейерверком на Центральной площади в 22:00.

В Курчатове в парке Жастар проходит праздничный концерт "Тәуелсіз елім – Қазақстан"!

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В Аксуатском районе открылась выставка молодых художников, проходят молодежный и арт-фестивали, праздничный концерт "Қыран елім – Казахстан" с участием лучших творческих коллективов. Проходят также сельскохозяйственная ярмарка и благотворительная акция с привлечением сельских предпринимателей.

В городе Аягоз состоялось торжественное открытие аллеи Битан тау, где состоялась церемония поднятия флага. Государственный символ взвился на высоту 54 м.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В Бородулихинском районе проходят праздничный концерт, организован автопробег и спортивные мероприятия.

В Жарминском районе состоялся праздничный концерт и сельскохозяйственная ярмарка.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В Кокпектинском районе прошла экологическая акция "Таза табиғат" и праздничный концерт "Өнеріміз саған, Қазақстан"! Также стартовали региональные турниры по футзалу и национальной игре кокпар.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

В Урджарском районе прошел праздничный концерт и сельскохозяйственная ярмарка. Состоялось торжественное открытие спортивного комплекса "Дарабоз", где прошел районный турнир на звание "Түйе палуан" и "Өгіз палуан".