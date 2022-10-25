Как празднуют День Республики в Алматы и Шымкенте

В Казахстане продолжаются празднования по случаю Дня Республики, передает корреспондент Zakon.kz.

В Алматы на площадке высокогорного комплекса "Медеу" состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна в рамках акции "Патриотизм дауысы".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В мероприятии приняли участие аким Алматы Ерболат Досаев, общественные деятели, депутаты маслихата, студенты и военнослужащие.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Государственный гимн местные жители исполнили во всех восьми районах города. Праздничные мероприятия продолжились флешмобом "Қыран елім – Қазақстан" с участием студентов вузов, колледжей и военных учебных заведений.

В 17:00 на площади "Астана" начался концерт с участием звезд казахстанской эстрады. После концерта, предварительно в 21:30, будет запущен праздничный салют.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

у фонтана "Тюльпан" и у городской администрации установили праздничные инсталляции. По столбам вдоль дорог, ведущих к городскому акимату, в новом административном центре развешаны флаги.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

На большой площади у городской администрации, около Казахского драматического театра и концертного зала "Туркестан" на целый квартал растянулась выставка техники коммунальщиков, аварийно-спасательных служб и департамента по ЧС.

Выделялись своими красочными костюмами артисты Сайрамского национального узбекского театра.

Фото: Zakon.kz

День Республики – это очень значимый праздник для всего казахстанского многонационального государства. Ведь мы можем сказать, что живем, несмотря на национальные и культурные различия, очень дружно. Нет национальных притеснений, конфликтов. И это надо сохранить как одно из самых больших достижений, – поделилась хорошим настроением артистка театра.

Вдали от сторонних глаз готовятся к выступлениям и артисты Казахского драматического театра имени Шанина. Пересекает площадь колоритный мужчина – седая борода, в руках слегка потрепанный сборник. В статном человеке узнаешь черты, знакомые с детства – да ведь это Великий Абай.

Фото: Zakon.kz

Его образ воссоздает для современников актер Еркинбек Шымыркулов.

День Республики – праздник всей нашей страны, независимого государства, праздник единства всех народов, населяющих нашу огромную многонациональную республику. Важность единства подчеркивал и Абай, которого я сегодня играю. Такие значимые для нашей государственности персонажи непросто представить. Ведь мудрый Абай на многие годы вперед дал нравственные установки для нашей жизни, – отметил Шымыркулов.

Еще одной площадкой для народных гуляний стал шымкентский Арбат. И здесь на мощеной дороге приготовили свои экспозиции мастера народных ремесел – игрушки, одеяла, подушки и даже седла. Самых маленьких горожан развлекали артисты кукольного театра в сказочных костюмах.

Шымкентцы поделились впечатлениями о проведении праздника:

Сегодня праздник, и я считаю, что такой день должен быть у нас в независимом государстве. Хорошо, что его опять восстановили. Граждане страны должны почитать свое государство и уважать его. День Республики – это демонстрация отношений между различными этносами в стране, их зрелости. Это показатель развития государства. Ведь когда люди выходят на совместное празднование – они не просто гуляют, это общение, приглашают друг друга за стол в кафе, отведать блюда национальной кухни, совместный просмотр театральных и концертных номеров – это взаимопроникновение культур, – сказал Юрий Шевцов. – Хорошо, когда люди отмечают праздники. Я, например, сегодня жду детей и внуков. Вместе сядем за дастархан. Не обязательно говорить красивые речи и тосты. Самое главное, что мы все живем дружно, в мире и спокойствии, – сказала Нагима Копжасарова.